Νέα επίθεση Τραμπ στον Πάουελ: Είναι είτε ανίκανος είτε διεφθαρμένος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα επίθεση κατά του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον «ανίκανο» ή «διεφθαρμένος», την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει αυξανόμενες αντιδράσεις για την ποινική έρευνα που διεξάγει εναντίον του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε την τελευταία του επίθεση εναντίον του Πάουελ, όταν ρωτήθηκε αν αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η οποία εδώ και καιρό απολαμβάνει ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία.

«Έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό κατά δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στο κόστος που σχετίζεται με την ανακαίνιση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Επομένως, είτε είναι ανίκανος είτε είναι διεφθαρμένος», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το cnbc. «Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά σίγουρα δεν κάνει πολύ καλή δουλειά».

Τα σχόλια του Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ήρθαν καθώς η κριτική και από τα δύο κόμματα για την έρευνα και η υποστήριξη για την ανεξαρτησία της Fed συνέχιζαν να αυξάνονται.

«Όλοι όσοι γνωρίζουμε πιστεύουν στην ανεξαρτησία της Fed», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, στους δημοσιογράφους νωρίτερα την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου της τράπεζάς του.

«Οτιδήποτε υπονομεύει αυτό πιθανότατα δεν είναι καλή ιδέα», δήλωσε ο Dimon. «Και κατά τη γνώμη μου, θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, θα αυξήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και πιθανότατα θα αυξήσει τα επιτόκια με την πάροδο του χρόνου».

Διεθνείς κεντρικοί τραπεζίτες στηρίζουν τον Πάουελ: «Υπηρετεί με ακεραιότητα και προσήλωση την αποστολή του»

Τη στήριξή τους προς τη Fed και το πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ εκφράζουν μέσω επίσημης δήλωσής τους Κεντρικοί Τραπεζίτες απ' όλον τον κόσμο. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», ενώ τονίζουν τη σημασία της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς «αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε».

Αναλυτικά η δήλωσή τους:

«Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον Πρόεδρό της, Jerome Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να την διατηρήσουμε, σεβόμενοι πλήρως το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England)

Erik Thedéen, Διοικητής της Τράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riksbank)

Christian Kettel Thomsen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Δανίας (Danmarks Nationalbank)

Martin Schlegel, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (Swiss National Bank)

Ida Wolden Bache, Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας (Norges Bank)

Michele Bullock, Διοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia)

Tiff Macklem, Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά (Bank of Canada)

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Τράπεζας της Κορέας (Bank of Korea)

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco Central do Brasil)

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Pablo Hernández de Cos, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Σημείωση: Άλλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να προστεθούν στον κατάλογο των υπογραφόντων αργότερα».