Νέα επίθεση Τραμπ σε Πάουελ για το στεγαστικό: Πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed για συντομία), ο Τζερόμ Πάουελ, «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Ο Τραμπ δεν σταματά να αξιώνει μείωση των επιτοκίων και να επικρίνει έντονα τον Πάουελ τελευταία.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα;

Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.