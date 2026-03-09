«Νάρκη» για τις αγορές η ιδιωτική πίστη – Η περίπτωση της Blackrock

Το μέγεθος της αγοράς ιδιωτικής πίστωσης -private credit- παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία έτη, και έχει ξεπεράσει σύμφωνα με εκτιμήσεις τα 2 τρισ. δολάρια.

Αν και η ιδιωτική πίστωση θεωρείται συχνά ένας κλάδος απομονωμένος από τις δημόσιες αγορές, εντούτοις η αυξανόμενη διασύνδεση της με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως για παράδειγμα τις τράπεζες που παρέχουν γραμμές πίστωσης σε private funds, μπορεί υπό προϋποθέσεις να προκαλέσει φαινόμενα μετάδοσης, επηρεάζοντας τους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Οι εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων, οι BDCs που αποτελούν ένα από τα βασικότερα οχήματα μέσω των οποίων υλοποιείται η ιδιωτική πίστωση, έχουν καταγράψει σημαντικές απώλειες το 2025, όμως δεδομένου του καλού επενδυτικού κλίματος, οι ειδήσεις αυτές παρέμειναν στα «ψιλά γράμματα» και δεν επηρέασαν ιδιαίτερα τις αγορές. (σ.σ: Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τα BDCs δημιουργήθηκαν από το Κογκρέσο το 1980 για να διευκολύνουν τη ροή κεφαλαίων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λειτουργούν συνήθως ως εισηγμένες εταιρείες που επενδύουν σε ιδιωτικό χρέος και ίδια κεφάλαια, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν σε αγορές που προηγουμένως ήταν προσβάσιμες μόνο σε θεσμικούς επενδυτές).

Άλλωστε σε αντίθεση με τις τράπεζες, τα κεφάλαια στην ιδιωτική πίστη είναι συνήθως δεσμευμένα για πολλά έτη, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μαζικών αναλήψεων -run risk- που θα μπορούσαν να πανικοβάλουν τις χρηματαγορές.

Επίσης στα stress tests της Fed τον περσινό Ιούνιο, τα private credit funds δεν έδειξαν ότι αποτελούσαν έναν άμεσο συστημικό κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα.

Στο σημερινό περιβάλλον όμως με το πετρέλαιο να πλησιάζει τα 100 δολάρια/βαρέλι και με την έλλειψη ορατότητας για τη διάρκεια της σύρραξης στη Μέση Ανατολή να δοκιμάζει την ψυχραιμία των επενδυτών, οι μαζικές αναλήψεις μπορεί να αποτελέσουν μια κρίσιμη συνισταμένη.

Επιπλέον, η αγορά είναι επίσης πιθανόν να πάψει να αγνοεί τις δυσκολίες που έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει η αγορά της ιδιωτικής πίστης και που δεν αποκλείεται να βαίνουν κλιμακούμενες.

Τα πρώτα καμπανάκια άλλωστε έχουν ήδη αρχίσει να χτυπάνε.

Περιορισμός αναλήψεων στο HLEND από την BlackRock

Στις 6 Μαρτίου 2026, η BlackRock ανακοίνωσε τον περιορισμό των αναλήψεων από το HPS Corporate Lending Fund -HLEND- το οποίο είναι ένα fund που επενδύει σε μακροπρόθεσμα, μη ρευστοποιήσιμα εταιρικά δάνεια και το χαρτοφυλάκιο του οποίου φτάνει τα 25,6-26 δισ. δολάρια.

Το fund έχει σαν στόχο την παροχή εισοδήματος μέσω δανείων σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, ενώ προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα τριμηνιαίων αναλήψεων.

Όταν όμως οι αιτήσεις υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα, το ταμείο έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την αποδοχή των αιτημάτων ρευστοποίησης για να αποφύγει την αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων σε χαμηλές τιμές.

Μια τέτοια περίπτωση είχαμε την Παρασκευή που μας πέρασε. Μετά από ένα μεγάλο κύμα αιτημάτων ρευστοποιήσεων που έφτασε το 9,3% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του , ποσό που ξεπέρασε για πρώτη φορά το τριμηνιαίο όριο του 5%, η BlackRock προκειμένου να προστατεύσει τη ρευστότητα, ικανοποίησε αιτήματα ύψους μόνο 620 εκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας τους υπόλοιπους επενδυτές σε αναμονή.

Η είδηση προκάλεσε πτώση της μετοχής της BlackRock πέριξ του 7% στη συνεδρίαση της Παρασκευής, εν μέσω ενός ευρύτερου sell off μετά τα χειρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και την κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η είδηση έχει ειδικό βάρος, καθώς παρά τη διασπορά του συγκεκριμένου fund σε πάνω από 380 εταιρείες και παρά το γεγονός ότι το 96% περίπου των επενδύσεων του αφορά δάνεια πρώτης εξασφάλισης -δηλαδή σε περίπτωση χρεοκοπίας το HLEND έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή από τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη- εντούτοις η συγκέντρωση του σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το Software που αποτελεί το 19% του χαρτοφυλακίου και είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη έκθεση του fund, αποτέλεσε την κύρια πηγή ανησυχίας, αντανακλώντας την αυξανόμενη νευρικότητα των επενδυτών για τον κλάδο.

Bλέπετε, οι επενδυτές φοβούνται ότι η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα καταστήσει παραδοσιακά λογισμικά παρωχημένα, μειώνοντας τα έσοδα των εταιρειών και άρα καθιστώντας τες επιρρεπείς σε αθετήσεις δανείων. Υπόψιν ότι οι εταιρείες λογισμικού στον κλάδο του private credit έχουν συχνά δείκτες μόχλευσης έως και 7,4x, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.

Επιπλέον, το 99% του δανειακού χαρτοφυλακίου του HLEND αποτελείται από δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, κάτι που θα αυξήσει την πίεση στους δανειολήπτες σε περίπτωση που η σύρραξη στη Μέση Ανατολή κρατήσει αρκετό καιρό προκαλώντας εκτίναξη του πληθωρισμού και ενδεχομένως αύξηση των επιτοκίων.

Στην ουσία τα γεγονότα της Παρασκευής αντανακλούν τους συστημικούς φόβους των επενδυτών ενώ σημειωτέο ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Παρόμοιες πιέσεις αντιμετωπίζουν και άλλοι κολοσσοί όπως η Blackstone και η Blue Owl, υποδηλώνοντας ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης στον κλάδο του private credit.

Στην ουσία αυτό που αναδεικνύεται στην ιδιωτική αγορά χρέους είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν «ρευστά» κεφάλαια λιανικής επενδύονται σε «μη ρευστά» ιδιωτικά δάνεια.

Και αναδεικνύεται αυτή την περίοδο ακριβώς που οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας και συνεπακόλουθα αυξανόμενες αθετήσεις πληρωμών -defaults- σε εταιρικά δάνεια.

Ο φόβος μετάδοσης

Το επενδυτικό συναίσθημα σαφώς και εφεξής και για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή θα δείξει αποστροφή για τα assets αυξημένου ρίσκου και ο τομέας της ιδιωτικής πίστης είναι ένας από αυτούς.

Ήδη τους τελευταίους μήνες ολοένα και περισσότεροι επενδυτές ζητούν ρευστοποίηση των συμμετοχών τους σε Ταμεία όπως αυτό της ΗLEND της BlackRock , τα οποία σχεδιάστηκαν για να είναι ανοιχτά και στους ιδιώτες επενδυτές.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν το όλο γεγονός ένα προειδοποιητικό σημάδι για τον κλάδο, ενώ πολλοί επενδυτές άρχισαν να κατανοούν λίγο περισσότερο τα μειονεκτήματα αυτού του τύπου των επενδύσεων σε περιόδους αβεβαιότητας που εκτοξεύουν τις ανησυχίες για τις πρακτικές δανεισμού.

Ένα από αυτά τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν είναι εύκολο πάντα να αποσύρουν τα χρήματά τους όταν το επιθυμούν, ενώ αν οι συνθήκες επιδεινωθούν, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού -NAV- μπορεί να μειωθεί, οδηγώντας σε απώλειες κεφαλαίου για όσους παραμένουν στο ταμείο.

Ο περιορισμός των αναλήψεων από το HLED την Παρασκευή ήταν ένα έντονο σινιάλο κινδύνου, που μπορεί να ωθήσει ακόμα περισσότερους επενδυτές να ζητήσουν τα χρήματά τους στο επόμενο τρίμηνο, ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί ένα ορόσημο για τις ρυθμιστικές αρχές πιθανής επανεξέτασης των κινδύνων των μη ρευστοποιήσιμων προϊόντων που διατίθενται στους ιδιώτες επενδυτές.

Ο φόβος ότι η αγορά μπορεί να οδηγηθεί σε πανικό ρευστοποιήσεων οδήγησε την Παρασκευή στον φόβο μετάδοσης, γι’ αυτό και είδαμε σοβαρές απώλειες και στις μετοχές άλλων κολοσσών της ιδιωτικής πίστης όπως είναι οι Blackstone, Apollo και KKR.

Εν ολίγοις είμαστε σε ένα σημείο που αν πολλά ταμεία περιορίσουν τις αναλήψεις ταυτόχρονα, μπορεί να προκληθεί «πάγωμα» στην αγορά ιδιωτικής πίστης, εξέλιξη που θα πληγώσει ακόμα περισσότερο το επενδυτικό συναίσθημα και θα συνεπακόλουθα θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση των μεσαίων επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων είναι ότι μια σημαντική αύξηση των αθετήσεων δανείων από την πλευρά των δανειοληπτών τους θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απόδοση των επενδύσεων, γεγονός που θα εντείνει τον πανικό στην αγορά και θα επηρεάσει τη μελλοντική συγκέντρωση κεφαλαίων.

Σημειωτέον ότι η BlackRock έχει ήδη αναγκαστεί να προχωρήσει σε διαγραφές όπως στην περίπτωση της Infinite Commerce Holdings. Καθώς τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αθετήσεις πληρωμών θα αυξηθούν, επηρεάζοντας άμεσα την απόδοση των funds στην ιδιωτική πίστη και τη δυνατότητα των επενδυτών να ανακτήσουν το κεφάλαιό τους.

Η Blue Owl αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι ήταν ο προάγγελος της κρίσης. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία δεν έβαλε καν τριμηνιαία όρια αναλήψεων αλλά σταμάτησε οριστικά τις αναλήψεις σε ένα από τα λιανικά της ταμεία, το Blue Owl Capital Corp. II. Αναγκάστηκε δε να ανακοινώσει την πώληση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για να αποπληρώσει χρέη και να επιστρέψει μέρος των κεφαλαίων στους μετόχους, γεγονός που οδήγησε τη μετοχή της σε πτώση 35% μέσα στο 2026.

Η σημασία να υπάρχει μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η περίπτωση της BlackRock δεν είναι μεμονωμένη. Η Blackstone πριν λίγες μόλις ημέρες επίσης αναγκάστηκε να διαχειριστεί μια παρόμοια κατάσταση μαζικού κύματος αναλήψεων στο private credit fund Bcred, ύψους 82 δισ. δολαρίων.

Ήταν σε θέση όμως να το διαχειριστεί διαφορετικά. Ενώ η BlackRock επέλεξε την αυστηρή τήρηση των ορίων του 5%, η Blackstone προκειμένου να καθησυχάσει τους επενδυτές, αύξησε προσωρινά το όριο από το 5% στο 7%. (σ,σ: Oι αιτήσεις έφτασαν το 7,9% , ήτοι τα 3,8 δισ. δολάρια), Για να καλύψει μάλιστα το υπολειπόμενο 0,9%, η εταιρεία εισέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια από δικά της κεφάλαια, ικανοποιώντας το 100% των αιτημάτων.

Γιατί διαχειρίστηκε διαφορετικά το μαζικό κύμα αναλήψεων η Blackstone; Γιατί διέθετε μεγαλύτερο «μαξιλάρι» ρευστότητας -περίπου 8 δισ. δολάρια- και επέλεξε να « θυσιάσει» δικά της κεφάλαια προκεμένου να διατηρήσει τη φήμη της στη λιανική αγορά. Άλλωστε το Bcred είναι σημαντικό για τον επενδυτικό όμιλο καθώς έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Blackstone, αποδίδοντας 1,2 δισ. δολάρια σε αμοιβές διαχείρισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και απόδοσης πέρυσι, ήτοι το 13% των εσόδων του επενδυτικού ομίλου.

Όσο συνεχίζονται όμως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή είναι πιθανόν να συνεχιστεί η μετάβαση της αγοράς ιδιωτικής πίστης σε μια περίοδο καθαρών εκροών, που νομοτελειακά θα αρχίσουν να μειώνουν τα αποθέματα ρευστότητας του κλάδου. Και όσο θα μειώνονται τα αποθέματα τόσο θα χάνουν την ψυχραιμία τους οι επενδυτές.

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]