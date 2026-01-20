Ναντέλα (CEO Microsoft): Το ενεργειακό κόστος θα είναι καθοριστικό για το ποια χώρα θα κερδίσει την κούρσα της ΤΝ

Το κόστος της ενέργειας θα είναι καθοριστικό για το ποια χώρα θα κερδίσει τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Καθώς οι χώρες συναγωνίζονται για την κατασκευή υποδομών Tεχνητής Nοημοσύνης προκειμένου να αξιοποιήσουν τις υποσχέσεις της τεχνολογίας για τεράστια κέρδη σε αποδοτικότητα, ο Ναντέλα δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) την Τρίτη ότι «η αύξηση του ΑΕΠ σε οποιοδήποτε μέρος θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος της ενέργειας που απαιτείται για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Επεσήμανε ένα νέο παγκόσμιο εμπόρευμα, τα «tokens» — βασικές μονάδες επεξεργασίας που αγοράζονται από τους χρήστες μοντέλων Tεχνητής Nοημοσύνης, επιτρέποντάς τους να εκτελούν εργασίες.

«Ο ρόλος κάθε οικονομίας και κάθε επιχείρησης στην οικονομία είναι να μετατρέψει αυτά τα tokens σε οικονομική ανάπτυξη, οπότε αν διαθέτεις ένα φθηνότερο εμπόρευμα, τόσο το καλύτερο».

Hyper scale εταιρείες όπως η Microsoft έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια για την κατασκευή data centers για την τροφοδοσία της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Η Microsoft ανακοίνωσε στις αρχές του 2025 ότι αναμένει να δαπανήσει 80 δισ. δολάρια για την κατασκευή ΑΙ data centers. Το 50% των δαπανών του τεχνολογικού «κολοσσού» πραγματοποιείται εκτός των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ναντέλα.

«Τα tokens θα διαδοθούν σε όλο τον κόσμο, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια», είπε, προσθέτοντας ότι η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από το πόσο φθηνά και αποτελεσματικά μπορούν οι χώρες να τα παράγουν και να τα χρησιμοποιούν. Χωρίς ορατά αποτελέσματα, προειδοποίησε ο Nadella, η κοινωνία θα μπορούσε να ανακαλέσει την «άδεια» της να αφιερώσει τους σπάνιους ενεργειακούς πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η διάδοση δεν είναι αυτόματη. Η πρόσβαση σε αξιόπιστη ενέργεια, σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές κέντρων δεδομένων, δεξιότητες και υποστηρικτικά πολιτικά περιβάλλοντα θα καθορίσουν ποιος θα επωφεληθεί

Η Ευρώπη έχει από τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη στον κόσμο, τα οποία αυξήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τις επακόλουθες κυρώσεις.

«Δεν είναι μόνο η πλευρά της παραγωγής», είπε ο Ναντέλα. «Αν σκεφτείτε το TCO [συνολικό κόστος ιδιοκτησίας], είναι σαν να λέτε: είστε φθηνός παραγωγός ενέργειας; Μπορείτε να κατασκευάσετε τα κέντρα δεδομένων; Ποια είναι η καμπύλη κόστους του πυριτίου στο σύστημα;»