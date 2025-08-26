Ν. Κορέα: Σχέδιο μη δεσμευτικής συμφωνίας για επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα κατέληξαν σε μια μη δεσμευτική συμφωνία-πλαίσιο για τον καθορισμό της λειτουργίας και της δομής επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 350 δισ. δολαρίων, που αποτελούν τον πυρήνα της εμπορικής συμφωνίας του Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματρούχο της Ν. Κορέας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Σεούλ συμφώνησε τον περασμένο μήνα με την Ουάσινγκτον σε μια εμπορική συμφωνία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών με αντάλλαγμα τη δέσμευση των επενδύσεων, αν και προέκυψαν διαφορές ως προς το πώς οι δύο πλευρές ερμήνευσαν λεπτομέρειες του σχεδίου, περιλαμβανομένου του τρόπου κατανομής των κερδών.

Ο προεδρικός σύμβουλος πολιτικής Κιμ Γιονγκ-μπομ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο πλευρές σημειώνουν πρόοδο στην επίτευξη μιας γενικής συμφωνίας, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον για τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Κιμ είπε ότι είχε ξεχωριστή συνάντηση διάρκειας δύο ωρών με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Κιμ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να συμφωνηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU) για την εποπτεία του επενδυτικού σχεδίου το συντομότερο δυνατόν.

Το «χρηματοοικονομικό πακέτο» θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη στρατηγικών βιομηχανιών, όπως βασικά ορυκτά, μπαταρίες, μικροτσίπ, φαρμακευτικά προϊόντα, Τεχνητή Νοημοσύνη και κβαντικοί υπολογιστές, δήλωσε ο Κιμ.

Επανέλαβε επίσης ότι έως και 150 δισ. δολάρια έχουν δεσμευθεί για τη ναυπηγική βιομηχανία.

Η Σεούλ θα δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για την επεξεργασία λεπτομερών σχεδίων εφαρμογής, υπό την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και με τη συμμετοχή κρατικά χρηματοδοτούμενων τραπεζών, πρόσθεσε ο Κιμ.

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι είχαν στο παρελθόν αντικρούσει δηλώσεις του Λάτνικ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 90% των κερδών από τις επενδύσεις.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ δήλωσαν επίσης ότι οι επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελούν μικρό μέρος, ενώ η πλειονότητα των κεφαλαίων θα αφορά δάνεια και εγγυήσεις.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Νότια Κορέα θα επένδυε σε έργα «που ανήκουν και ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες» και τα οποία θα επέλεγε ο ίδιος.

Τέλος, Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν πει ότι θα προστεθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας για τη μείωση του χρηματοδοτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων των ΗΠΑ να αγοράζουν προϊόντα από τα έργα αυτά και να επενδύουν σε εμπορικά βιώσιμα σχέδια.