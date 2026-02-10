Tεχνολογία

Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών προσπάθησαν να ανακάμψουν χθες, μετά από μια εβδομάδα που η κεφαλαιοποίηση τους μειώθηκε κατά 1 τρισ. δολάρια, κάτω από το βάρος της ανησυχίας ότι τα τεράστια σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών θα ροκανίσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές και ως εκ τούτου οι επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα θα περάσουν σε δεύτερη προτεραιότητα.(σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Υπενθυμίζουμε ότι οι Amazon, Alphabet, Microsoft και Meta ανέφεραν συνδυασμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 120 δισ. δολαρίων μόνο για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ το ποσό αυτό αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 700 δισ. δολάρια το 2026.

Όμως τα 700 δισ. δολάρια κεφαλαιουχικών δαπανών από τους τέσσερις τεχνολογικούς κολοσσούς συνεπάγονται μεγάλη πτώση στην ελεύθερη ταμειακή ροή τους.

Για παράδειγμα, για την Amazon αναμένονται αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές από 17 εως 28 δισ. δολάρια μετά τις ανακοινώσεις της για δαπάνες 200 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ για την Alphabet αναμένεται ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα μειωθούν κατακόρυφα σχεδόν κατά 90% φέτος, στα 8,2 δισ.δολάρια από 73,3 δισ. δολάρια το 2025, λόγω κεφαλαιουχικών δαπάνων 185 δισ. δολαρίων προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρηση υποδομών cloud καθώς και τα μοντέλα Gemini.

Η θυσία του FCF στον βωμό της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης λοιπόν επισκίασε την ισχυρότερη ανάπτυξη του cloud και για τις δύο εταιρείες, με ανάλογο να είναι το αφήγημα για Μeta και Microsoft, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένες απώλειες την προηγούμενη εβδομάδα.

Τι έδωσε λοιπόν «ανάσα» στον τεχνολογικό τομέα αυτή την εβδομάδα;

Νέο μοντέλο και νέος κύκλος χρηματοδότησης από την OpenAI

H ΟpenAI δεν είναι απλά η πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία του κόσμου, αλλά βρίσκεται σε μια κατάσταση «συμβιωτικής εξάρτησης» με τους τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες υποδομών. Μόνο τους τελευταίους μήνες ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε κέντρα δεδομένων και συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με αρκετούς κατασκευαστές τσιπ.

Ως εκ τούτου, οι επιδόσεις και οι εξελίξεις που αφορούν την OpenAI επηρεάζουν όλο το οικοσύστημα της τεχνολογίας.(σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Αυτή την εβδομάδα η OpenAI ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο μοντέλο εντός του ChatGPT ενώ την ίδια στιγμή και σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, με εσωτερικό μήνυμα δήλωσε στους υπαλλήλους την Παρασκευή που μας πέρασε ότι το ChatGPT «έχει επιστρέψει σε μηνιαία ανάπτυξη που ξεπερνά το 10%» .

Αν και περισσότεροι από 800 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το chatbot της OpenAI, ChatGPT, εβδομαδιαίως, εντούτοις η εταιρεία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σκληρό ανταγωνισμό από τα βελτιωμένα εργαλεία κωδικοποίησης της ανταγωνίστριας Anthropic και της Google.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο η Google όσο και η Anthropic έχουν κερδίσει έδαφος τους τελευταίους μήνες. Ως εκ τούτου η OpenAI κήρυξε « κόκκινο κώδικα » τον Δεκέμβριο για τη βελτίωση του ChatGPT. Μάλιστα προκειμένου να επικεντρωθεί σε αυτήν την προσπάθεια, έθεσε πολλές άλλες εργασίες στο περιθώριο.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εστίασης, ο Άλτμαν ανέφερε ότι το προϊόν προγραμματισμού της OpenAI, Codex, αυξήθηκε κατά περίπου 50% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. (σ.σ:Το Codex ανταγωνίζεται άμεσα το Claude Code της Anthropic, το οποίο κέρδισε ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς τον τελευταίο χρόνο).

Πιο συγκεκριμένα, η OpenAI κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο Codex , το GPT5.3-Codex, την περασμένη εβδομάδα, καθώς και μια αυτόνομη εφαρμογή για χρήστες με Apple

υπολογιστές. Μάλιστα ο Άλτμαν χαρακτήρισε «τρελή» την ανάπτυξη του νέου μοντέλου, το οποίο στην ουσία είναι ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι εξειδικευμένο στη μετατροπή φυσικής γλώσσας (απλών αγγλικών) σε κώδικα προγραμματισμού.

Πρόκειται για έναν «πράκτορα» (agent) λογισμικού που βασίζεται στην οικογένεια μοντέλων GPT και έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο δημόσιου κώδικα από το GitHub, επιτρέποντάς του να κατανοεί και να γράφει σε δεκάδες γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι οι Python, JavaScript, Go, Ruby κ.α. (σ.σ: Για να προλάβουμε τυχόν παρερμηνεία να αναφέρουμε ότι στόχος του δεν είναι η αντικατάσταση των προγραμματιστών, αλλά η επιτάχυνση της παραγωγικότητάς τους, μέσα από την ανάληψη επαναλαμβανόμενων εργασίων (refactoring, documentation, unit testing).

Επίσης τη Δευτέρα η OpenAI θα ξεκινήσει επίσημα τις δοκιμές διαφημίσεων εντός του ChatGPT, σε μια προσπάθεια να διεισδύσει στην αγορά ψηφιακής διαφήμισης η οποία κυριαρχείται εδώ και καιρό από τις Google, Meta και Amazon. Στόχος είναι οι διαφημίσεις να αποτελούν λιγότερο από το ήμισυ των εσόδων της μακροπρόθεσμα, ενώ η εταιρεία έχει διευκρινήσει ότι οι διαφημίσεις θα φέρουν σαφείς ετικέτες, θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος των απαντήσεων του chatbot και δεν θα επηρεάζουν τις απαντήσεις του ChatGPT.

Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σύντομα σε νέο γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Η OpenAI αναμένει ότι οι συνομιλίες για την άντληση κεφαλαίων θα ενταθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι ολοκλήρωσε έναν γύρο συγκέντρωσης

κεφαλαίων ύψους 41 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο, ο οποίος περιελάμβανε μια συνεισφορά 30 δισ. δολαρίων από τη SoftBank και 11 δισ.δολαρίων από άλλους επενδυτές.

Ο τρέχων γύρος χρηματοδότησης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να περιλαμβάνει κεφάλαια από τη Microsoft, την Nvidia -πέριξ των 20 δισ.- καθώς και την Amazon, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια και το δεύτερο να περιλαμβάνει τη SoftBank, η οποία έχει συζητήσει την επένδυση άλλων 30 δισ. δολαρίων.

Είναι κατανοητό ότι η έκβαση αυτού του κύκλου χρηματοδότησης θα κρίνει πολλά τις επόμενες ημέρες.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Νvidia

H TSMC, η ASML και η Nvidia αποτελούν τις βασικές υποστηρικτικές κολώνες του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις δύο πρώτες να έχουν ανακοινώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα και guidance και την τρίτη να αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα στις 25 Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία έχει δώσει πρόβλεψη για έσοδα περίπου 65 δισ. δολαρίων ενώ αρκετοί αναλυτές έχουν προβεί σε εκτιμήσεις για έσοδα έως και 67,3 δισ. δολάρια.

Μετά την επιτυχία της αρχιτεκτονικής Blackwell, το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα γενιά τσιπ AI με την κωδική ονομασία Rubin, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό κινητήρα ανάπτυξης για το 2026.

Φυσικά θα δοθεί έμφαση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες που ανακοίνωσαν κολοσσοί όπως η Meta και η Alphabet και οι οποίες ευνοούν άμεσα την Nvidia, ενώ αναμένονται λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή της εταιρείας στην κινεζική αγορά με ειδικά προσαρμοσμένους επεξεργαστές.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

