Μπέσεντ: Εντός της εβδομάδας σε ισχύ ο παγκόσμιος δασμός 15%

Την άμεση ενεργοποίηση του καθολικού δασμού 15% ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Παράλληλα, προέβλεψε επίσης ότι οι δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ σύντομα θα επιστρέψουν ουσιαστικά στο σημείο που βρίσκονταν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους πιο εκτεταμένους δασμούς του Τραμπ.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δασμολογικοί συντελεστές θα επανέλθουν στο παλιό τους επίπεδο εντός πέντε μηνών», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Σχετικά με το Ιράν, ο Μπέσεντ είπε ότι «όλα πάνε υπέροχα» και ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο του ιρανικού ουρανού, ενώ πρόσθεσε ότι οι αγορές αργού πετρελαίου είναι πολύ καλά εφοδιασμένες και ότι πολύ αργό πετρέλαιο βρίσκεται μακριά από τον Κόλπο.

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλιση για πλοία στον Κόλπο και θα επικοινωνήσουν με τους πλοιοκτήτες τις επόμενες ημέρες σχετικά με την ασφάλιση πλοίων στην περιοχή.

Σε εμπορικά θέματα, ο Μπέσεντ είπε ότι η Κίνα είναι πολύ ευάλωτη στην ενέργεια και επέκρινε επίσης την Ισπανία, αποκαλώντας τη χώρα «απαίσια και κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ απείλησε την Τρίτη να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία, κατηγορώντας τον σύμμαχο του ΝΑΤΟ ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις για αμυντικές δαπάνες και αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.