Η κυβερνητική επανεξέταση των αποστολών κουβανικού πετρελαίου δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν, ενώ οι πηγές ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους προκειμένου να συζητήσουν το ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Παραμένει ασαφές ποια τελική απόφαση ενδέχεται να λάβει η μεξικανική κυβέρνηση, με τις πηγές να αναφέρουν ότι τόσο η πλήρης διακοπή όσο και η μείωση ή η συνέχιση στο ακέραιο παραμένουν όλα ανοιχτά ενδεχόμενα.

Η μεξικανική προεδρία δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα «ήταν πάντα αλληλέγγυα με τον λαό της Κούβας» και πρόσθεσε ότι η αποστολή πετρελαίου στην Κούβα, καθώς και μια ξεχωριστή συμφωνία για την πληρωμή των υπηρεσιών Κουβανών γιατρών, «αποτελούν κυρίαρχες αποφάσεις». Η κουβανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Όπως ανέφερε ο πρόεδρος, η Κούβα πλέον αποτυγχάνει με δική της βούληση… δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα που να κατευθύνονται στην Κούβα από τη Βενεζουέλα και προτρέπει έντονα την Κούβα να καταλήξει σε συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Χερσαίες επιθέσεις κατά των καρτέλ

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει κλιμακώσει την πίεση προς το Μεξικό, δηλώνοντας ότι η χώρα διοικείται από τα καρτέλ και ότι ενδέχεται να επίκεινται χερσαίες επιθέσεις εναντίον τους. Η Σέινμπαουμ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε μονομερής στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ σε μεξικανικό έδαφος θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

«Υπάρχει αυξανόμενος φόβος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προβούν σε μονομερή δράση στο έδαφός μας», πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ρώτησε τη Σέινμπαουμ σχετικά με τις αποστολές αργού πετρελαίου και καυσίμων προς την Κούβα, καθώς και για την παρουσία χιλιάδων Κουβανών γιατρών στο Μεξικό, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Η Σέινμπαουμ απάντησε ότι οι αποστολές αποτελούν «ανθρωπιστική βοήθεια» και ότι η συμφωνία για τους γιατρούς «συμμορφώνεται πλήρως» με τη μεξικανική νομοθεσία, όπως ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν την επικοινωνία. Πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ δεν προέτρεψε άμεσα το Μεξικό να διακόψει τις παραδόσεις πετρελαίου.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Σέινμπαουμ ανησυχούν επίσης ολοένα και περισσότερο για την αυξανόμενη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού από τον Δεκέμβριο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει, επικαλούμενα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, ότι τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη Northrop Grumman MQ-4C Triton των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περίπου δώδεκα πτήσεις πάνω από τον Κόλπο του Καμπέτσε, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη διαδρομή που ακολουθούν τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν μεξικανικά καύσιμα στην Κούβα.