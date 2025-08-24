Μετά την Fed, η προσοχή των αγορών κυριαρχείται από την Nvidia - Τα επίδικα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Nvidia θα κυριαρχήσει στην προσοχή των αγορών για την ερχόμενη εβδομάδα, σε ένα «διάλειμμα» των επενδυτών από τις αποφάσεις για τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Όπως μετέδωσε την Κυριακή το Reuters, τα αποτελέσματα του αμερικανικού κολοσσού που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (27 Αυγούστου) αποτελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τροφοδοτούμενη από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα τσιπ AI, η τεράστια άνοδος της μετοχής της Nvidia έχει ενισχύσει τόσο τον τεχνολογικό κλάδο όσο και τη συνολική αγορά τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο μήνα, η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία.

Οι επενδυτές είναι πλέον πιο «νευρικοί» εν όψει των αποτελεσμάτων της Nvidia, δήλωσε ο Μάθιου Μέιλι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Miller Tabak.

«Όταν ο όμιλος σημειώνει πτώση και η σημαντικότερη μετοχή του ομίλου ανακοινώνει τα κέρδη της, αυτό έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το συνηθισμένο», δήλωσε ο Μέιλι.

Η μετοχή της Nvidia έχει ανέβει πάνω από 30% μέχρι στιγμής το 2025, με άνοδο πάνω από 1.400% από τον Οκτώβριο του 2022. Η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια έχει συνοψίσει τον ευρύτερο ενθουσιασμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη που έχει οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών μιας σειράς εταιρειών τεχνολογίας και άλλων που ασχολούνται με την υποδομή AI, όπως συστήματα παραγωγής ενέργειας και ψύξης.

«Η Nvidia θεωρείται σχεδόν ως αντιπροσωπευτική της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ματ Όρτον, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Raymond James Investment Management. «Υπάρχει σίγουρα μια γενική τάση που επηρεάζει τον ευρύτερο τομέα της AI, ο οποίος ήταν πραγματικά ο κύριος μοχλός της απόδοσης του S&P 500 φέτος».

Αναλυτές ανέφεραν ότι οι πιθανοί λόγοι για την πρόσφατη αδυναμία των μετοχών τεχνολογίας περιλαμβάνουν τις προειδοποιητικές εξελίξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ότι οι επενδυτές ενδέχεται να είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα αποτελέσματα της Nvidia θα κλείσουν την περίοδο των εταιρικών κερδών του δεύτερου τριμήνου στις ΗΠΑ, η οποία ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες και συνέβαλε στη στήριξη των μετοχών.

α κέρδη των εταιρειών του S&P 500 είναι σε καλό δρόμο για να αυξηθούν κατά 12,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, από την αναμενόμενη αύξηση 5,8% την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με την LSEG.

Αναλυτές της Goldman Sachs επεσήμαναν την ιδιαίτερη δυναμική των κερδών μέχρι στιγμής για τις «Magnificent Seven» - την ομάδα των εταιρειών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση που περιλαμβάνει την Nvidia, καθώς και την Apple και τη Microsoft.

Συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την Nvidia, οι Magnificent 7 είναι σε καλό δρόμο για να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 26% σε σύγκριση με 7% για τις υπόλοιπες 493 μετοχές του δείκτη, ανέφεραν οι στρατηγικοί της Goldman σε σημείωμα.

Η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση 48% στα κέρδη ανά μετοχή με έσοδα 45,9 δισ. δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι εταιρείες τεχνολογίας με μεγάλη κεφαλαιοποίηση που εστιάζουν στην AI αύξησαν πρόσφατα τις εκτιμήσεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, κάτι που θα πρέπει να είναι ευνοϊκό για την Nvidia, δήλωσε ο Πολ Ροτς, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.