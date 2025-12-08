«Μάχη» Netflix - Paramount για την Warner Bros: Θα δούμε τι θα γίνει, ο «χρησμός» του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε τη Δευτέρα παρέμβαση για τη «μάχη» των εκατοντάδων δισ. δολαρίων που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Netflix και της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ ανέφερε πως «θέλω να κάνω αυτό που είναι το σωστό» και πρόσθεσε «θα πρέπει να δω τα μερίδια που έχουν η Netflix και η Paramount στην αγορά» του streaming και της αμερικανικής βιομηχανίας διασκέδασης.

Σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν την Paramount να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για την εξαγορά της Warner λόγω των καλών σχέσεων που έχει με τον Τραμπ, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως «ούτε η Netflix ούτε η Paramount είναι φίλοι μου».

Σημειώνεται πως ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην προσφορά της Paramount μέσω της εταιρείας που κατέχει, της Affinity Partners

Ο πρόεδρος υποστήριξε πως δεν έχει μιλήσει στον Κούσνερ για το θέμα.

Ο «πόλεμος» των προσφορών

Υπενθυμίζεται πως η προσφορά της Paramount ανέρχεται στα 108 δισ. δολάρια ή περίπου 30 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η αντίστοιχη του Netflix ήταν στα 82,7 δισ. ή 27,7 δολάρια ανά μετοχή.

H προσφορά της Paramount αφορά το σύνολο της Warner Bros., ενώ του Netflix ενδιαφέρεται μόνο για τα στούντιο του Χόλιγουντ και την επιχείρηση streaming.

«Οι μέτοχοι της WBD αξίζουν την ευκαιρία να εξετάσουν την ανώτερη προσφορά μας σε μετρητά για τις μετοχές τους σε ολόκληρη την εταιρεία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Η δημόσια προσφορά μας, η οποία έχει τους ίδιους όρους με αυτούς που προσφέραμε ιδιωτικά στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, προσφέρει ανώτερη αξία και έναν πιο σίγουρο και γρήγορο δρόμο προς την ολοκλήρωση».

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Paramount, μητρική εταιρεία της CBS, της MTV και άλλων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, ξεκίνησε τη «μάχη» πριν από αρκετούς μήνες, όταν υπέβαλε αρκετές προσφορές για την Warner Bros. Η εταιρεία αποφάσισε να βγει προς πώληση τον Οκτώβριο, μετά από αρκετούς γύρους προσφορών από τη Netflix και την Comcast.

Σημειώνεται πως η κινητικότητα για την εξαγορά της Warner Bros. έχει εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ένα τέτοιο mega deal θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιομηχανία του κινηματογράφου και του streaming.

Η Netflix συμφώνησε να πληρώσει στην Warner Bros. Discovery 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η συμφωνία δεν εγκριθεί, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι θα πληρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση εάν αποφασίσει να ακυρώσει τη συμφωνία για να επιδιώξει μια διαφορετική συγχώνευση.