Οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά τις νέες πιέσεις στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ έχουν ταράξει τις αγορές, αλλά ο αυστραλιανός πολυεθνικός όμιλος επενδυτικής τραπεζικής Macquarie, υποστηρίζει ότι τα βασικά μεγέθη εξακολουθούν να προσφέρουν λόγους για αισιοδοξία.

Το πραγματικό ερώτημα, όπως υποστηρίζει, δεν είναι αν η αμερικανική οικονομία είναι ισχυρή ή αδύναμη. Και τα δύο, λέει η Macquarie, αντανακλώντας έναν κόσμο όπου οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες συνυπάρχουν σε αυτό που αποκαλεί «ζώνη λυκόφωτος».

Η Macquarie παρομοιάζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς με τη γάτα του Σρέντινγκερ, «νεκρή και ζωντανή ταυτόχρονα».

Οι συμβατικοί δείκτες δεν προσφέρουν μεγάλη σαφήνεια: η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί, με το S&P 500 VIX Futures να ξεπερνά τα 23, αλλά η πίεση στον πιστωτικό τομέα παραμένει περιορισμένη. Τα spreads των ομολόγων υψηλής απόδοσης με χαμηλότερη αξιολόγηση έχουν αυξηθεί μόνο οριακά στο 8,5%, πολύ κάτω από τα ιστορικά επικίνδυνα επίπεδα, ενώ τα μέσα spreads υψηλής απόδοσης «παραμένουν στο 3% μόλις, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ». Οι αθετήσεις υποχρεώσεων και οι πτωχεύσεις επίσης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Η Macquarie προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η περιορισμένη ανάπτυξη και οι συγκεντρωμένες αποδόσεις καθιστούν τον τρέχοντα κύκλο ιδιαίτερα ευάλωτο. «Η ανάπτυξη είναι εξαιρετικά περιορισμένη και εξαιρετικά διχασμένη», πρόσθεσε, με τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη να αυξάνονται, τις επενδύσεις σε μη τεχνητή νοημοσύνη να μειώνονται, ενώ η κατανάλωση καθοδηγείται από το 1% των πλουσιότερων, ακόμη και όταν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας «παλεύει να επιβιώσει». Αυτή η άνιση δύναμη, σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη πολιτική, καθιστά τις αγορές ευάλωτες σε ξαφνικές κρίσεις, όπως η πανικός της SVB.

Σε αυτό το διττό πλαίσιο, οι επενδυτές θα πρέπει να σταματήσουν να περιμένουν σαφή σήματα.

«Ούτε οι καμπύλες αποδόσεων, ούτε τα spreads, ούτε η μέση επαναφορά είναι πιθανό να είναι χρήσιμα», προειδοποίησε η Macquarie.

Η πρόκληση τώρα είναι να εξισορροπηθεί η προσοχή με την πεποίθηση, είτε μέσω ευρείας διαφοροποίησης είτε μέσω της υποστήριξης μακροπρόθεσμων θεμάτων, πρόσθεσε.