Λάτνικ: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιδιώξουν μερίδια σε αμυντικές εταιρείες

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την απόκτηση μεριδίων σε αμυντικές εταιρείες και σε άλλες με τις οποίες συνεργάζεται, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, υπερασπιζόμενος την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Το σκέφτονται», δήλωσε ο Λάτνικ στο CNBC, επικαλούμενος ανώτερα στελέχη του Πενταγώνου, όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδια σε εργολάβους όπως η Lockheed Martin, η Boeing ή η Palantir Technologies. «Υπάρχει πολλή συζήτηση που πρέπει να γίνει για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις αγορές πυρομαχικών μας».

«Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση γύρω από την άμυνα. Η Lockheed Martin λαμβάνει το 97% των εσόδων της από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι ουσιαστικά ένας βραχίονας της αμερικανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Μετά τις δηλώσεις του Λάτνικ, η μετοχή της Lockheed κατέγραψε άνοδο 1,1%, της Boeing περίπου 0,7%, ενώ της Palantir υποχώρησε περίπου 1%.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θέλει να προχωρήσει σε περισσότερες επενδύσεις από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης σε υγιείς εταιρείες των ΗΠΑ, παρά τις προειδοποιήσεις επικριτών ότι ένας τέτοιος ρόλος θα μπορούσε να περιορίσει την εταιρική στρατηγική και την ευελιξία της αγοράς, εγείροντας ταυτόχρονα ερωτήματα για τον αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόκτηση σχεδόν 10% μεριδίου στην κατασκευάστρια τσιπ Intel.

Προηγουμένως, τον Ιούνιο, είχε παρέμβει ώστε να ολοκληρωθεί η εξαγορά της US Steel από την ιαπωνική Nippon Steel, αποκτώντας αυτό που ο Τραμπ αποκάλεσε «χρυσή μετοχή», η οποία δίνει στην Ουάσινγκτον δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η κυβέρνηση απέκτησε επίσης μερίδιο στην εταιρεία σπάνιων γαιών MP Materials και μεσολάβησε για συμφωνία με τις εταιρείες Nvidia και AMD ώστε οι ΗΠΑ να λαμβάνουν το 15% των εσόδων από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα που προηγουμένως είχαν απαγορευθεί.

Το ασυνήθιστο επίπεδο παρέμβασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην οικονομία έχει δημιουργήσει απροσδόκητες συμμαχίες, με τον φιλελεύθερο γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς να στηρίζει την κίνηση για μερίδιο στην Intel.

Ο Λάτνικ δήλωσε την Τρίτη ότι οι εταιρείες που ζητούν ομοσπονδιακή βοήθεια θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες να συνεργαστούν άμεσα με τον Τραμπ.

«Εάν μια εταιρεία απευθυνθεί στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και πει “χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα”, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θα τους ακούσει και θα αλλάξει τους κανόνες», ανέφερε στο CNBC, παραπέμποντας στη συμφωνία με την Nvidia.

«Αν προσθέτουμε θεμελιώδη αξία στην επιχείρησή σας, θεωρώ δίκαιο να σκεφτεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.