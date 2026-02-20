Λαγκάρντ στη WSJ: Το βασικό σενάριο είναι πως θα μείνω στην ΕΚΤ μέχρι το τέλος της θητείας μου

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένει ότι η ολοκλήρωση της αποστολής της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας της, όπως δήλωσε στην Wall Street Journal σε συνέντευξή της την Πέμπτη, εν μέσω δημοσιευμάτων ότι θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας της.

Τα σχόλια της Λαγκάρντ έρχονται μετά το δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη του συμβολαίου της τον Οκτώβριο του 2027 και ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, για να δώσει στον απερχόμενο Γάλλο ηγέτη Εμανουέλ Μακρόν λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

«Όταν κοιτάζω πίσω σε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πολλά, ότι έχω καταφέρει πολλά», είπε, προσθέτοντας: «Πρέπει να εδραιωθούμε και να βεβαιωθούμε ότι αυτό είναι πραγματικά σταθερό και αξιόπιστο. Επομένως, το βασικό σενάριο είναι ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της θητείας μου».

Το Reuters ανέφερε αποκλειστικά την Πέμπτη ότι η Λαγκάρντ έστειλε ένα ιδιωτικό μήνυμα σε συναδέλφους της χάραξης πολιτικής αργότερα την Τετάρτη, καθησυχάζοντάς τους ότι εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένη στον ρόλο της ως επικεφαλής της ΕΚΤ και ότι θα το ακούσουν από αυτήν, αντί για τον Τύπο, εάν θέλει να παραιτηθεί.

Όπως και το μήνυμά της προς τους συναδέλφους της, η συνέντευξη της Λαγκάρντ στη WSJ μείωσε τις εικασίες για μια πρόωρη αποχώρηση, αλλά άφησε την πόρτα μισάνοιχτη στο ενδεχόμενο, αν και αρνήθηκε να σχολιάσει στην εφημερίδα το δημοσίευμα των Financial Times.

Η ΕΚΤ ανέφερε σε γραπτή της δήλωση ότι η Λαγκάρντ δεν είχε λάβει απόφαση για το τέλος της θητείας της, αλλά δεν διέψευσε το δημοσίευμα.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε πέρυσι ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία της, μια δέσμευση που εμφανώς παρέλειψε να επαναλάβει αυτή την εβδομάδα.

Όταν το όνομα της Λαγκάρντ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως πιθανή υποψήφια για πρόεδρος της ΕΚΤ το 2019, είπε ότι δεν ενδιαφερόταν για τη θέση και δεν θα έφευγε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου ήταν διευθύνουσα σύμβουλος.

Η Λαγκάρντ τόνισε στην εφημερίδα ότι θεωρεί την αποστολή της ως «σταθερότητα τιμών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», καθώς και «την προστασία του ευρώ, διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερό και ισχυρό και κατάλληλο για το μέλλον της Ευρώπης».

Είπε επίσης ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που έχει στο μυαλό μόλις αποχωρήσει από την κεντρική τράπεζα.