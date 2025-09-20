Λαγκάρντ: Πετύχαμε τον στόχο του πληθωρισμού αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέτυχε τον στόχο της να τιθασεύσει τις τιμές, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τις προοπτικές παρά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.
«Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού, το οποίο στοχεύουμε και το οποίο έχουμε πλέον φτάσει», δήλωσε η Λαγκάρντ στο DRTV, τη δημόσια τηλεόραση της Δανίας, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε το Σάββατο.
Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα έχει γίνει πιο προβλέψιμο μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για υψηλότερους δασμούς, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο ήταν πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους εμπορικούς του δασμούς.
«Το επίπεδο αβεβαιότητας έχει μειωθεί κατά περίπου 50% και αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση από εκεί που ήμασταν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και όλοι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε», τόνισε.