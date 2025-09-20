Λαγκάρντ: Πετύχαμε τον στόχο του πληθωρισμού αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέτυχε τον στόχο της να τιθασεύσει τις τιμές, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τις προοπτικές παρά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού, το οποίο στοχεύουμε και το οποίο έχουμε πλέον φτάσει», δήλωσε η Λαγκάρντ στο DRTV, τη δημόσια τηλεόραση της Δανίας, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε το Σάββατο.

Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα ​​έχει γίνει πιο προβλέψιμο μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για υψηλότερους δασμούς, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο ήταν πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους εμπορικούς του δασμούς.

«Το επίπεδο αβεβαιότητας έχει μειωθεί κατά περίπου 50% και αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση από εκεί που ήμασταν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και όλοι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε», τόνισε.