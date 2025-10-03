Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα που έχουν επεκταθεί στον τομέα της δανειοδότησης πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθμιση πριν προκαλέσουν άλλη χρηματοπιστωτική κρίση.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί η εποπτεία σε μη-τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε τραπεζικού τύπου δραστηριότητες ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα - και οι νομοθέτες πρέπει να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν», τόνισε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στην Αμστερνταμ, με αφορμή τη συνταξιοδότηση του Κλάας Νοτ, πρώην προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Η Λαγκάρντ ανέφερε ότι το πέρασμα του χρόνου από την τελευταία μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση έχει μειώσει την επαγρύπνηση των νομοθετών όσον αφορά τους κινδύνους που συσσωρεύονται στο σύστημα. Αυτοί οι κίνδυνοι πλέον προέρχονται από διάφορα hedge funds και πιστωτικά κεφάλαια, αντί από τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, κυρίως επειδή οι τράπεζες, και όχι τα επενδυτικά κεφάλαια, υπέστησαν το μεγαλύτερο βάρος της ρύθμισης που ακολούθησε την κρίση του 2008.

Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, δημιούργησε άνιση μεταχείριση μεταξύ τραπεζών και μη-τραπεζικών φορέων, και αναγνώρισε την «κόπωση από τη ρύθμιση» που έχει οδηγήσει τις τράπεζες να πιέζουν για πιο ελαφριά καθεστώτα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η λύση δεν είναι η μείωση της ρύθμισης για τις τράπεζες, αλλά η εξομοίωση, με την επιβολή αυστηρότερων προτύπων στις μη-τράπεζες.

«Η πρόληψη της αστάθειας είναι πάντα λιγότερο δαπανηρή από την αποκατάσταση των ζημιών αργότερα», προειδοποίησε η Λαγκάρντ, επισημαίνοντας ότι το βάρος της αποκατάστασης συνήθως πέφτει στην κεντρική τράπεζα.