Το κρίσιμο τεστ για την πορεία της Wall Street

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ θα είναι το νέο τεστ για τις μετοχές την εβδομάδα που έρχεται με τη Wall Street κοντά σε ιστορικά υψηλά και με υψηλές προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στην συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Μετά από τα αδύναμα στοιχεία από την αγορά εργασίας τον Αύγουστο που έδειξαν ότι η ανάπτυξη στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επιβραδύνεται, οι επενδυτές θεωρούν αναγκαίο να επιταχυνθεί η νομισματική χαλάρωση με μεγάλη κίνηση από τη Fed αυτό τον μήνα.

Θα το επιτρέψουν τα φρέσκα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη;

Τα νέα δεδομένα από την αγορά εργασίας έδειξαν εξασθένηση στο ρυθμό αύξησης των θέσεων απασχόλησης τον Αύγουστο. Δημιουργήθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που ήταν αρκετά κάτω από τις προβλέψεις.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σχεδόν σε υψηλό τετραετίας στο 4,3%.

Η αντίδραση στη χρηματιστηριακή αγορά ήταν να τιμολογήσει μεγαλύτερο περιθώριο για μια μείωση επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα αντί για τις 25 μονάδες βάσης που περίμενε πριν.

Οι δύο διαδοχικές απογοητεύσεις από την αγορά εργασίας συνηγορούν στο ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται.

Η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων πρόσφερε στήριξη στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Παρασκευή τα επιτοκιακά futures στην αγορά παραγώγων τιμολογούσαν 10% πιθανότητα μιας μείωσης 50 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα από τη Fed και 90% για 25 μονάδες βάσης.

Ανοδική ήταν η αντίδραση στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ με τις αποδόσεις τόσο στα βραχυχρόνια όσο και στα μακροχρόνια ομόλογα να πέφτουν. Η απόδοση στο 10ετες treasury έπεσε στο 4,06%, σε χαμηλό πενταμήνου.

Παράλληλα, στην αγορά ισοτιμιών, η προοπτική μειώσεων έριξε το δολάριο σε χαμηλό έξη εβδομάδων.

Η Bank of America, o μόνος επενδυτικός οίκος στη Wall Street που έβλεπε καμία μείωση επιτοκίων φέτος, αναθεώρησε τις εκτιμήσεις και περιμένει δύο μειώσεις 25 μονάδων βάσης το 2025 – τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Για την επόμενη χρονιά προβλέπει πρόσθετες μειώσεις 75 μονάδων βάσης συνολικά.

Στην Morgan Stanley που περιμένει συνολική μείωση 50 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, η άποψη είναι ότι η Fed πιθανότατα θα μειώσει το κόστος χρήματος κατά 25 μονάδες βάσης αλλά αυξάνεται η πιθανότητα για συνολική μείωση 75 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του 2025.

Μια επιθετική μείωση μπορεί να εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, εκτιμούν μερικοί αναλυτές. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ο πρόεδρος της και άλλοι αξιωματούχοι στην νομισματική αρχή των ΗΠΑ είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά στην προοπτική οι δασμοί που επέβαλλε η κυβέρνηση Τραμπ να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές καταναλωτή.

Όπως δήλωσε ο Austan Goolsbee, πρόεδρος της Fed Σικάγου, “όσο ηπιότερα θα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τόσο περισσότερο άνετος θα είμαι στο να εστιάσω στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η άνοδος του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών πρόσφατα ήταν παροδική και όχι μια απειλητική ένδειξη.”