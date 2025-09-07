Δυναμικό restart με μειώσεις φόρων, μηνύματα με πολλούς αποδέκτες και το βλέμμα στο 2030

Με ένα νέο φορολογικό σχέδιο, αλλά και δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του για μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ επιχείρησε την επανεκκίνηση της κυβέρνησής του, στην τελική ευθεία της δεύτερης τετραετίας του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι απευθύνεται «στην Ελλάδα που θέλει να πάρει την σκυτάλη του μέλλοντος», μίλησε για την «ώρα της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά», χαρακτήρισε το πρόγραμμά του ως σχέδιο με «χρώμα κοινωνικό, δημογραφικό, νεανικό και με κοινωνική δικαιοσύνη» και κατέληξε στο σύνθημα που, όπως φαίνεται, θα τον οδηγήσει στις κάλπες, «η Ελλάδα θυμάται, συγκρίνει και κρίνει. Ζυγίζει και αποφασίζει».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε, όπως θα το κάνει ακόμη πιο εμφατικά το επόμενο διάστημα, τον κίνδυνο του λαϊκισμού και την αναγκαιότητα της πολιτικής σταθερότητας, χαρακτηρίζοντάς την «προϋπόθεση ευημερίας, που κερδήθηκε δύσκολα για να τίθεται σε πρώτη ευκαιρία σε αμφισβήτηση».

Υπενθύμισε τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της ομιλίας του, το που βρισκόταν η χώρα πριν μια δεκαετία, μιλώντας για «θυσίες» που δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν, ζητώντας από τους πολίτες να μείνουν μακριά από πειραματισμούς και έθεσε το περίγραμμα της πολιτικής του στόχευσης, χαρακτηρίζοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την στήριξη των πολλών, και προτάσσοντας την δημοσιονομική σταθερότητα ως απαρέγκλιτο όρο για την συνέχεια, επιμένοντας ότι κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία και να συμβαδίζει με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Το φετινό «πακέτο» της ΔΕΘ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, που ήθελαν την εξαγγελία άμεσων και μόνιμων μέτρων, που, όμως, θα αποτελούσαν ένα σύνθετο αφήγημα, με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται, όπως ο ίδιος είπε, προκρίνοντας την παρουσίαση ενός συνολικού σχεδίου με ξεκάθαρες πολιτικές προτεραιότητες.

Κεντρική, η ενίσχυση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης, με μια ευρεία φορολογική μεταρρύθμιση, πάνω στην οποία «κουμπώνουν» πρόσθετα μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά, ως ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τους νέους και ειδικά την περιφέρεια.

Η μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες - με επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους, ο μηδενικός φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και ο μειωμένος συντελεστής 9%, αντί για 22%, μέχρι 30 ετών για το ίδιο εισόδημα, η μείωση στο μισό της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους το 2026 και κατάργηση το 2027, η αύξηση αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες, αλλά και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, είναι τα μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση στοχεύει να δώσει έμφαση σε μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους και νέους, επιχειρώντας να δώσει ταυτόχρονα και μια “απάντηση” στη δημογραφική κρίση.

Με την μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και την κατάργησή του το 2027, τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, καθώς και την διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να βάλει σε προτεραιότητα την στήριξη της περιφέρειας.

Με τον μικρότερο φορολογικό συντελεστή για ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ και την σημείωση του Κ. Μητσοτάκη ότι αν δηλωθούν τα πραγματικά εισοδήματα τότε θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση φόρου, στόχος δεν είναι μόνο η παρέμβαση στο στεγαστικό με την διάθεση κλειστών ακινήτων, αλλά και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που καταγράφεται στα ενοίκια.

Τουλάχιστον δύο φορές στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι γνωρίζει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, ιδιαιτέρως όσων μεγαλώνουν παιδιά, δίνοντας τον τόνο για τις φορολογικές αλλαγές στις οποίες προχωρά και «αγγίζουν» περί τα 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Επιλέγοντας να απευθυνθεί σε χαμηλούς τόνους απάντησε ο ίδιος ότι παρά τα όσα γίνονται «άλλα τόσα προβλήματα παραμένουν», ενώ προλαβαίνοντας τις ενστάσεις τόνισε «είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε».

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε κρίσιμους σταθμούς το 2026 και το 2027, έδωσε, όμως, δείγμα προθέσεων για μεταρρυθμίσεις που αφορούν και στην επόμενη τετραετία, ιεραρχώντας έτσι και τις προτεραιότητες που θα θέσει και εν είδει διλήμματος, όπως όλα δείχνουν, στους πολίτες, την ώρα της εκλογικής αναμέτρησης.

Προτάσσοντας τέσσερις μεταρρυθμίσεις -την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου που θα οδηγεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αρχής γενομένης από τα παιδιά που βρίσκονται στην Β’ γυμνασίου σήμερα, την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, τη δημιουργία σύγχρονων πολεοδομιών και κτηματολογίου και του νέου Εθνικού Ενεργειακού Χάρτη για τις επόμενες δεκαετίες, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και τις προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα- άρχισε να σκιαγραφεί την προοπτική της επόμενης διακυβέρνησης, επιλέγοντας, μάλιστα, να υιοθετήσει και μια διαφορετική στάση απέναντι στην αντιπολίτευση.

Μιλώντας για μεταρρυθμίσεις, που ξεπερνούν τους κυβερνητικούς κύκλους, κάλεσε τα κόμματα σε ανταλλαγή προτάσεων και σε συγκλίσεις, πάνω σε κομβικά ζητήματα για τους πολίτες, όπως η παιδεία και η υγεία.

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και σε επί μέρους κριτική, που έχει δεχθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.

Αφενός, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή του 13ου μισθού στο δημόσιο, επισημαίνοντας ότι η πρόταση που παρουσίασε «είναι πιο δίκαιη, αφορά περισσότερους και ωφελούνται και οι δημόσιοι υπάλληλοι από αυτή», στην κεντρική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει σε ένα 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, απάντησε δεικτικά, «η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, αλλά και πόρους, αν κάποιοι θέλουν τα Rafale να τα κάνουμε επιδόματα να το πουν», δηλώνοντας χαρακτηριστικά «εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας εγώ δεν κάνω».

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του και για την στάση της Αθήνας στο ουκρανικό, σημειώνοντας ότι «δεν επιτρέπονται διπλωματικές ακροβασίες» και με σαφή αναφορά στο παρελθόν, δήλωσε ότι «αυτός ο τόπος απομονώθηκε μία φορά, όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί για δεύτερη».

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απευθυνόταν, όμως και στο εσωκομματικό του ακροατήριο, θέτοντας ουσιαστικά το πολιτικό περίγραμμα της στάσης, που θα τηρήσει, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Μέτρο σύγκρισης θα είναι οι επιδόσεις της ίδιας της κυβέρνησης -«δεν συμβιβάζομαι με την λογική ότι είμαστε καλοί γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι» είπε- στέλνοντας μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ ότι «οι πολίτες δεν ανέχονται αλαζονείες[...] έχουν την απαίτηση να ιδρώνουμε τη φανέλα και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας».

Εντός και... εκτός ΝΔ, απευθυνόταν η αναφορά στις αρχές, τις αξίες και την ιστορία της παράταξης, τις οποίες ακολουθεί η πολιτική του όπως και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ευθέως ότι στοχεύει στο ακροατήριο όσων έχουν ως «κοινό παρονομαστή» την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, λέγοντας ότι «όσοι πιστεύουν στην Ευρώπη και τη δημοκρατία, μας ζητούν να βαδίσουμε πιο γρήγορα».

Με έμμεσο τρόπο αναφέρθηκε τόσο στους πολιτικούς του αντιπάλους, σχολιάζοντας ότι «το παρόν πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις προκλήσεις των καιρών», όσο και στις διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, λέγοντας, ωστόσο, ότι «κανείς δεν εμπόδισε να διαμορφωθεί ένας άλλος πόλος, αν διέθετε προτάσεις».

Ειδική αναφορά υπήρξε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρωθυπουργό να μιλά για λάθη και για την πρόθεση της κυβέρνησης να εντοπίζει την αιτία, επιμένοντας στις «χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος» και κάνοντας λόγο σε «βαρίδια του χθες», ενώ έκανε ειδική αναφορά στο σύνθημα «νομιμότητα παντού» που η κυβέρνησή του έχει προτάξει.