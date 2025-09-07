«Σπρώχνουν» τον Τσίπρα για τον μεγάλο τελικό

Αυτή κι αν είναι «παράγκα»! Η διαιτησία και το VAR σπρώχνουν τον Τσίπρα στον τελικό με τον Μητσοτάκη. Και ο Ανδρουλάκης; Και το ΠΑΣΟΚ; Ούτε ένα πέναλτι δεν τους έδωσαν, ενώ στον Αλέξη του λένε χωρίς αιδώ: «πέσε μέσα στην περιοχή και τα υπόλοιπα άστα σε μας». Κάπως έτσι-με ποδοσφαιρικούς όρους-τείνει να διαμορφωθεί το πολιτικό παιχνίδι, αν κρίνω από ένα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο μεγάλη εφημερίδας.

Το ερώτημα που απασχολεί κάθε σκεπτόμενο πολίτη είναι γιατί αυτή η εύνοια προς τον Α. Τσίπρα; Δεν διαθέτει τα προσόντα για να κερδίσει στα ίσα τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς, ας μη γελιόμαστε, αυτός είναι ο αντίπαλός του. Ο Τσίπρας δεν έχει τις προϋποθέσεις να νικήσει τον Μητσοτάκη, όσες ανακαινίσεις και να κάνει της προσωπικότητάς του. Η πολιτική του επιβίωση περνά μέσα από την κατάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επόμενες εκλογές.

Το ερώτημα για αυτή την απροκάλυπτη στήριξη γίνεται ακόμα πιο έντονο, διότι ο Ν. Ανδρουλάκης ηγείται ενός κόμματος που υπάρχει, με την μισού αιώνα ιστορία του, έχει τα όργανά του και τις λειτουργίες του και δημοσκοπικά κινείται στην περιοχή του 13-15%. Ο Α. Τσίπρας, τη στιγμή που του παρέχεται αυτή η στήριξη, δεν έχει καν ιδρύσει το κόμμα του, δεν γνωρίζουμε πού θα κινείται αυτό το κόμμα και φυσικά ουδέν γνωρίζουμε για τους συνεργάτες του. Θα λέγαμε πως κάποιοι του δίνουν εν λευκώ επιταγή ενώ αυτός έχει χρεοκοπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ποτέ να απολογηθεί.

Στις δημοκρατίες ο κάθε μεγάλος επιχειρηματίας, και ειδικά αυτός που ασχολείται και με τα ΜΜΕ, έχει κάθε δικαίωμα να επιλέγει το κόμμα που θα στηρίξει, πολύ δε περισσότερο αν αυτό το δικαίωμά του, τα έντυπά του το έχουν κατοχυρωμένο ιστορικά. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη σταθερά στήριζε την Κεντροαριστερά όπως την εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται πως η νέα ιδιοκτησία αλλάζει ρότα στηρίζοντας- βλέποντας το προαναφερθέν πρωτοσέλιδο- έναν ηγέτη που έρχεται από τον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, «αδειάζοντας» τον Ν. Ανδρουλάκη.

Δεν θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τα κίνητρα αυτής της επιλογής, διότι δεν κάνω δίκη προθέσεων. Όμως ανεπιφύλακτα μπορώ να πω, ότι αυτή η επιλογή θα πληγώσει και το ΠΑΣΟΚ και είναι αβέβαιο αν τελικά θα ωθήσει στα ψηλά τον Τσίπρα. Τουλάχιστον σε άσκηση επί χάρτου, αυτή η εξέλιξη, εξ αντικειμένου, βοηθά τον Μητσοτάκη. Ακόμα και αν η μονομαχία των δύο εξελιχθεί σε ένα τρίτο γύρο μέχρι τελικής πτώσεως, οι στοιχηματικές εταιρείες θα κλείδωναν το ποντάρισμα στην επικράτηση Μητσοτάκη. Τα προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεράσει ο Τσίπρας, ώσπου να φθάσει στην τελική αναμέτρηση, είναι τόσα πολλά που θα φέρουν πρόσθετη φθορά στην ήδη φθαρμένη προσωπικότητά του.

Συνεπώς και με όλη την «παράγκα» και το VAR στο πλευρό του, δίνω σαφές προβάδισμα στον Ν. Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο Τσίπρας είναι για τον μικρό τελικό.