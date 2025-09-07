Μέτρα προοπτικής

Είχε δίκιο η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, που είχε προϊδεάσει ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα ανακοινώσει ένα συνηθισμένο καλάθι μέτρων αλλά ένα αφήγημα με ορίζοντα το 2030 (άρα θα άπτεται όχι μόνο των διλημμάτων των επόμενων εκλογών, αλλά και των προοπτικών για μακροπρόθεσμες συνεργασίες που επιζητούνται για την επόμενη τετραετία).

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζεται ότι θα αποτελέσουν τον ομφάλιο λώρο προκειμένου να επανασυνδεθεί με το εκλογικό ακροατήριο της μεσαίας τάξης που τον εμπιστεύτηκε το 2023. Και το οποίο αποθαρρύνθηκε ή κουράστηκε, τόσο από την ακρίβεια όσο και από τις διοικητικές - διαχειριστικές αστοχίες της πολιτικής διοίκησης.

Οι φορολογικές μειώσεις που εξήγγειλε αφορούν 4 εκατομμύρια φορολογουμένους. Αποτελούν διαρθρωτική μεταβολή και αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμη επίπτωση στο εισόδημα αλλά και στη γενικότερη οικονομική ατμόσφαιρα.

Τηλεγραφικά τα μέτρα :

1. Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού 9%, κατά δύο μονάδες για όλους τους φορολογούμενους.

2. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μέτρα για οικογένειες, μετά το μέγα πρόβλημα που αναδείχτηκε εκρηκτικά τις τελευταίες ημέρες με το κλείσιμο των 766 σχολείων λόγω ελλείψεως παιδιών.

Συγκεκριμένα: μειώνονται περαιτέρω κατά δύο μονάδες των οικογενειών, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ο συντελεστής από 20% θα γίνει 18% αν υπάρχει ένα παιδί, 16% αν υπάρχουν δυο, και 9% για τους τρίτεκνους. Θα μηδενίζεται δε, σε οικογένειες με 4 παιδιά. Εκτίμησε παραδειγματικά ότι για εισόδημα με 20.000 ευρώ, το όφελος με δύο παιδιά θα είναι 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ τον χρόνο.

3. μειώνεται ο συντελεστής 44% που εφαρμόζεται σήμερα για εισοδήματα από 40.000 ευρώ και πάνω στο 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

4. Καθιερώνεται μηδενικός φόρος για νέους εργαζομένους έως 25 ετών και μέχρι τα 20.000 ευρώ. Με 15.000 ευρώ εισόδημα το ετήσιο όφελος είναι 1.283 ευρώ και με 20.000 ευρώ το ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ.

5. Οι νέοι από 25 ως 30 ετών για εισοδήματα ως 20.000 θα φορολογούνται με συντελεστή 9% αντί του 22% που ισχύει.

6. Θεσπίζεται ένας νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

7. Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

8. Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

9. Μειώνεται κατά το ήμισυ το 2026 και καταργείται το 2027 η προσωπική διαφορά για 600.000 συνταξιούχους

10. Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Παράλληλα υπενθύμισε την δημιουργία 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Το 25% θα δοθεί σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Επίσης, διπλασιάζεται η έκπτωση για επενδύσεις στην άμυνα, έως του ποσού των 150 εκατ. ευρώ.

Τα ανωτέρω συνδυάζονται με ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στους ένστολους και διπλωμάτες.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου (θα εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας), την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, τις σύγχρονες πολεοδομίες (για να πάψουν να είναι εστίες διαφθοράς), το πλήρες κτηματολόγιο όπως και για τον Εθνικό Ενεργειακό Χάρτη, που προεκτείνεται στις επόμενες δεκαετίες.

Η αναφορά στην αναγκαιότητα συναίνεσης για το Εθνικό Απολυτήριο, με σχετική υπενθύμιση στο ΠΑΣΟΚ και την άρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να συναινέσει στην αλλαγή του συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μπορούσε να εκληφθεί και ως μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ να αποβάλει την στείρα άρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ μάλλον θα συναινέσει στο Εθνικό Απολυτήριο, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται και ως μήνυμα - προσώρας παραείναι αισιόδοξο ως πιθανότητα – για μετεκλογική συνεργασία.

Το ΠΑΣΟΚ αμέσως τον κατηγόρησε ότι αντέγραψε προτάσεις που είχε καταθέσει ο Ανδρουλάκης πέρυσι στη ΔΕΘ, και τις οποίες, όπως λέει, η ΝΔ λοιδορούσε.

Ο πρωθυπουργός φυσικά απευθύνθηκε και στο κόμμα του, προκειμένου να καυτηριάσει τα φαινόμενα αλαζονείας. Δεν είπε το γνωστό αλήστου μνήμης «σεμνά και ταπεινά, αλλά χρησιμοποίησε την γνωστή μαντινάδα «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις να σε θυμούνται και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις».

Φυσικά οι προτροπές και οι μαντινάδες είναι σήματα προς επιρρέποντες στην αλαζονεία και την κακοδιοίκηση, αλλά συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψιν εάν δεν υπάρχει αυστηρή επιτήρηση και άμεση τιμωρία.

Δεν είναι σίγουρο ότι οι αμέσως επόμενες δημοσκοπήσεις θα καταγράψουν την επίπτωση των μέτρων που αναγγέλθηκαν, καθώς δεν είναι, κατά το λαϊκό «κάλλιο πέντε και στο χέρι». Οι επιπτώσεις τους θα φανούν μακροπρόθεσμα και τότε θα αποτυπωθεί η δημοσκοπική απεικόνισή τους.