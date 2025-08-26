Κόντρα στο ρεύμα η BofA: Λάθος κίνηση η μείωση επιτοκίων από τη Fed

Mε πιο νηφάλια διάθεση ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα οι αγορές μετά την ευφορία της Παρασκευής. Ίσως να συνειδητοποιούν ότι η κατάσταση στην οικονομία των ΗΠΑ βαίνει προς τα χειρότερα για να σκέπτεται η Fed να μειώσει τα επιτόκια όταν ο πληθωρισμός οδεύει προς το 3%.

Το «γιατί» έχει σημασία. Άλλο είναι να χαλαρώνεις τη νομισματική πολιτική επειδή ο πληθωρισμός υποχωρεί και πολύ διαφορετικό να πρέπει να μειώσεις το κόστος χρήματος για να στηρίξεις την οικονομία και να αποτρέψεις μια αύξηση της ανεργίας.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, σύμφωνα με την Bank of America, θα είναι λάθος κίνηση αν η νομισματική αρχή των ΗΠΑ ξεκινήσει τις μειώσεις επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, παρά τον ήπιο τόνο του επικεφαλής της Fed στο ετήσιο συνέδριο του Jackson Hole.

«Aν εξαιρεθεί μια περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς εργασίας, πιστεύουμε ότι η Fed θα διακινδυνεύσει λάθος πολιτικής αν μειώσει τα επιτόκια», εκτιμά η Bank of America. «Βλέπουμε σημάδια ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει επανέλθει πιο δυνατή έπειτα από μια περίοδο εξασθένησης στο πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό είναι σωστό, τότε πιθανότατα θα ανακάμψει και η αγορά εργασίας. Στο μεταξύ, η εικόνα του υποκείμενου πληθωρισμού, εξαιρουμένων των δασμών, δεν έχει βελτιωθεί από τότε που η Fed ξεκίνησε τις μειώσεις πέρυσι».

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, ανέφερε ότι το ισοζύγιο των κινδύνων φαίνεται να γέρνει προς την αγορά εργασίας και μια ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας. Αυτό μπορεί, κατά την άποψή του, να δικαιολογεί μια προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, αυξάνοντας τα πονταρίσματα για μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη BofA, ωστόσο, ένα ποσοστό ανεργίας 4,2% και ρυθμός αύξησης των θέσεων απασχόλησης γύρω στις 70.000 μπορεί να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Ο τόνος του Powell ήταν διαφορετικός από πέρυσι όταν ανακοίνωνε ότι «έφτασε η στιγμή για προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής», ένα τηλεγράφημα στις αγορές ότι αρχίζουν οι μειώσεις επιτοκίων.

Σήμερα, με τα παρεμβατικά επιτόκια ήδη 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τότε και με τον πληθωρισμό υψηλότερα, η Fed θα ρισκάρει αν προβεί σε μια πρόωρη χαλάρωση.

Πάντως, μεγαλώνει ο αριθμός των επενδυτικών οίκων που βλέπουν μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο από τη Fed μετά την αλλαγή τόνου από τον πρόεδρό της. Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank περιμένουν κίνηση στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Η Barclays το βλέπει να συμβαίνει νωρίτερα, καθώς περίμενε κίνηση ένα χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2026. Σε έκθεση της επισημαίνει ότι η ομιλία του Jerome Powell ανέβασε τον πήχη μιας «μη μείωσης» τον επόμενο μήνα.

Παρομοίως, η BNP Paribas εκτιμά ότι ο επικεφαλής της Fed ξεκαθάρισε ότι η νομισματική αρχή των ΗΠΑ θέλει μια προσαρμοστική μείωση τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα το αποτρέψουν. Βλέπει μειώσεις τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Deutsche Bank που περιμένει μείωση 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Εκτός από την BofA και η Morgan Stanley δεν περιμένει μείωση τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, θεωρεί μια κίνηση πιθανή αν τα νέα στοιχεία από την αγορά εργασίας και το μέτωπο του πληθωρισμού δείξουν περαιτέρω αποθέρμανση.

Η αγορά τιμολογεί πιθανότητα 87% μιας μείωσης επιτοκίων τον επόμενο μήνα ενώ πριν από την ομιλία του Powell έδινε 75% πιθανότητα.

H Goldman Sachs και η JPMorgan εμμένουν στην πρόβλεψή τους για μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, συμπλέοντας με την άποψη ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία δικαιολογούν μια κίνηση χαλάρωσης.