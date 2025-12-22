Κινεζικοί δασμοί έως 42,7% στα γαλακτοκομικά της ΕΕ ως αντίποινα για τα ηλεκτρικά οχήματα

Η Κίνα θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς έως και 42,7% στα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πιο πρόσφατο από μια σειρά μέτρων κατά των εξαγωγών της ΕΕ, τα οποία ευρέως εκλαμβάνονται ως αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δασμοί, που θα αρχίσουν να εισπράττονται από την Τρίτη, θα κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7%, αν και οι περισσότερες εταιρείες θα καταβάλουν ποσοστό λίγο κάτω από το 30%.

Στοχεύουν μη ζαχαρούχο γάλα και κρέμα γάλακτος, καθώς και φρέσκα και επεξεργασμένα τυριά, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών γαλλικών προϊόντων όπως το ροκφόρ και το καμαμπέρ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε ότι εντόπισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι εισαγωγές γαλακτοκομικών από την ΕΕ επιδοτούνται και προκαλούν ζημία στους Κινέζους παραγωγούς.

«Αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα» μέτρα

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εμπορική πολιτική της ΕΕ, δήλωσε ότι η έρευνα βασίστηκε σε «αμφισβητήσιμες καταγγελίες και ανεπαρκή στοιχεία» και χαρακτήρισε τα μέτρα «αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα».

Η Επιτροπή έχει ήδη προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πριν από περίποθ έναν χρόνο.

«Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή εξετάζει την προκαταρκτική απόφαση και θα υποβάλει τις παρατηρήσεις της στις κινεζικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπός της, σημειώνοντας ότι η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Τα γαλακτοκομικά ως «πολιτικό πιόνι» στη διαμάχη για τα ηλεκτρικά οχήματα

Η απόφαση της Δευτέρας είναι προσωρινή και ενδέχεται να αναθεωρηθεί με την έκδοση της τελικής ετυμηγορίας. Η Κίνα μείωσε σημαντικά τους προσωρινούς δασμούς στο χοιρινό κρέας στην τελική απόφασή της την περασμένη εβδομάδα.

Οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ ξέσπασαν το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα κατά των επιδοτήσεων στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα, επιβάλλοντας δασμούς τον Οκτώβριο του 2024.

Σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως αντίποινα, το Πεκίνο έχει επιβάλει μέτρα στις εισαγωγές ευρωπαϊκού μπράντι, χοιρινού κρέατος και πλέον γαλακτοκομικών.

Ο Κόνορ Μάλβιχιλ, διευθυντής της Dairy Industry Ireland, δήλωσε ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός πως τα γαλακτοκομικά φαίνεται να χρησιμοποιούνται ως «πολιτικό πιόνι» στη γενικότερη διαμάχη ΕΕ–Κίνας για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς της ΕΕ στα EV επανεκκίνησαν αυτόν τον μήνα. Ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Πεκίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παραμένουν σοβαρά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι συνεχίζει τις επαφές με την Κίνα για το ενδεχόμενο αντικατάστασης των δασμών στα EV με δεσμεύσεις ελάχιστων τιμών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τέτοιες ρυθμίσεις θα πρέπει να εξαλείφουν τη ζημία από τις αθέμιτες επιδοτήσεις και να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες.

Ζημιά για την ΕΕ, αλλά όφελος για τη Νέα Ζηλανδία;

Η Κίνα εισήγαγε γαλακτοκομικά προϊόντα αξίας 589 εκατ. δολαρίων που καλύπτονται από την τρέχουσα έρευνα το 2024, ποσό παρόμοιο με εκείνο του 2023.

Ο Τομ Μπούιινκ, ανώτερος ειδικός για τα γαλακτοκομικά στην Ευρώπη και την Αφρική στη Rabobank, δήλωσε ότι ένας δασμός 42% θα καθιστούσε τις εξαγωγές απαγορευτικά ακριβές, προσθέτοντας ότι ειδικά στα τυριά είναι εύκολη η στροφή σε εναλλακτικό προμηθευτή.

«Οπότε νομίζω ότι η Νέα Ζηλανδία θα είναι αρκετά ευχαριστημένη», είπε, προσθέτοντας ότι οι Γάλλοι παραγωγοί θα πληγούν περισσότερο.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κινεζική έρευνα δεν καλύπτουν το βρεφικό γάλα, έναν τομέα υψηλού περιθωρίου κέρδους για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς.

Περίπου 60 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Arla Foods, ιδιοκτήτρια των σημάτων Lurpak και Castello, θα καταβάλουν δασμούς από 28,6% έως 29,7%.

Η ιταλική Sterilgarda Alimenti SpA θα πληρώσει τον χαμηλότερο συντελεστή, 21,9%.

Η FrieslandCampina, η οποία αντιμετωπίζει τον υψηλότερο δασμό, 42,7%, δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη σε «εποικοδομητικό διάλογο» με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Χένρικ Ντάμχολτ Γιόργκενσεν, διευθύνων σύμβουλος του Danish Dairy Board που εκπροσωπεί την Arla, εξέφρασε την ελπίδα ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί χωρίς την επιβολή δασμών.

Η απόφαση αναμένεται να γίνει δεκτή θετικά από τους Κινέζους παραγωγούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υπερπροσφορά γάλακτος και πτώση των τιμών, καθώς η μείωση των γεννήσεων και οι πιο προσεκτικοί στις δαπάνες καταναλωτές περιορίζουν τη ζήτηση.

Η μετοχή της MengNiu Dairy Co σημείωσε πρόσκαιρη άνοδο μετά την ανακοίνωση, αν και τελικά έκλεισε τη συνεδρίαση της Δευτέρας σχεδόν αμετάβλητη.

Ο Μπούιινκ της Rabobank σημείωσε ότι η Κίνα καταγράφει πτώση στις τιμές του γάλακτος τα τελευταία τρία χρόνια, σε αντίθεση με την υπόλοιπη υφήλιο, γεγονός που δημιουργεί έντονη πίεση για την υιοθέτηση μέτρων.

Η Κίνα, τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός γάλακτος στον κόσμο, κάλεσε πέρυσι τους παραγωγούς να περιορίσουν την παραγωγή και να αποσύρουν ηλικιωμένες και λιγότερο παραγωγικές αγελάδες.