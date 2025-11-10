Οι κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες επαναφέρουν διακριτικά τα καταναλωτικά δάνεια, θεωρώντας την προώθηση του Πεκίνου για φθηνότερο δανεισμό των νοικοκυριών ως ένδειξη ότι οι ρυθμιστικές αρχές ίσως χαλαρώνουν την πολυετή καταστολή του κλάδου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του κλάδου.

Το Πεκίνο ξεκίνησε να περιορίζει αυτό που αποκάλεσε «άναρχη επέκταση» των διαδικτυακών πλατφορμών το 2020, ακυρώνοντας την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Ant Group, που συνδέεται με την Alibaba, σύμφωνα με το Investing.

Τον Αύγουστο, ωστόσο, προσπαθώντας να τονώσει την ασθενική κατανάλωση, ενώ διαχειριζόταν εμπορική διαμάχη με την Ουάσιγκτον, η Κίνα εισήγαγε επιδοτήσεις επιτοκίων για καταναλωτικά δάνεια.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες ερμήνευσαν αυτή την κίνηση ως πράσινο φως για προσεκτική επαναφορά στη δραστηριότητα καταναλωτικού δανεισμού.

«Το ρυθμιστικό τοπίο έχει γίνει πιο ευνοϊκό», δήλωσε στέλεχος του κλάδου. «Με την τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οικονομία χρειάζεται να βασιστεί σε μεγάλες πλατφόρμες διαδικτυακής χρηματοδότησης.»

«Σε αυτό το σημείο, η επέκταση είναι στρατηγική επιλογή και όχι πλέον ρυθμιστικός περιορισμός», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες τοποθετήσεις τριών ακόμη πηγών.

Αναλυτές και στελέχη του κλάδου λένε ότι το πιο σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον τοποθετεί εταιρείες όπως η Ant και τα χρηματοοικονομικά παραρτήματα των Meituan και ByteDance (ιδιοκτήτρια του TikTok) σε θέση για ταχύτερη ανάπτυξη και υψηλότερα περιθώρια κέρδους, αν και προειδοποιούν ότι το Πεκίνο μπορεί να «σφίξει ξανά τα λουριά», εάν αυξηθούν οι καθυστερήσεις πληρωμών.

Η UBS προβλέπει αύξηση 7,6% στον δανεισμό μέσω πλατφορμών το 2025, σε 5,4 τρισ. γουάν (758 δισ. δολάρια), με τα κέρδη του κλάδου να αυξάνονται 9,8% φέτος. «Η δραματική αυστηροποίηση φαίνεται να έχει τελειώσει», είπε η αναλύτρια Μέι Γιαν. «Τώρα εισερχόμαστε σε φάση κανονικής εποπτείας.»

Σημειώνεται ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες καταναλωτικών δανείων, που υποστηρίζονται από τεχνολογικές και ηλεκτρονικού εμπορίου εταιρείες, γνώρισαν άνθηση τη δεκαετία του 2010, σε ένα περιβάλλον «πρώτα ανάπτυξη, μετά ρύθμιση».

Μέχρι το 2023, οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι 14 μεγάλες πλατφόρμες είχαν ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση, αλλά οι εταιρείες παρέμεναν επιφυλακτικές.

Η στάση τους άρχισε να αλλάζει όταν ο Τζακ Μα παρευρέθηκε σε συνάντηση υπό τον Σι Τζινπίνγκ.

«Η γενική τάση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια», είπε στέλεχος μίας από τις τρεις κορυφαίες πλατφόρμες διαδικτυακής χρηματοδότησης της Κίνας.

«Είναι καλή συγκυρία», είπε ο Ζένον Καπρόν, διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας fintech GL Insights. «Αν η συνολική οικονομία δυσκολεύεται, τότε χρειάζεσαι το fintech, γιατί ενισχύει την κατανάλωση.»

Ωστόσο, η αύξηση των καθυστερήσεων προκαλεί ανησυχία. Οι κινεζικές τράπεζες και εταιρείες καταναλωτικής χρηματοδότησης έθεσαν προς πώληση μη εξυπηρετούμενα δάνεια 74,3 δισ. γουάν το πρώτο τρίμηνο, 190% περισσότερα από πέρυσι. Ο Κρίστοφερ Μπέντορ της Gavekal Dragonomics εκτιμά ότι το 5-7% των ενηλίκων έχει καθυστερήσει πληρωμές.

«Οι ρυθμιστές δεν θέλουν νέους κινδύνους», είπε στέλεχος πλατφόρμας, προειδοποιώντας ότι ορισμένοι δανείστηκαν για κερδοσκοπία, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων χρεών και αθετήσεων.