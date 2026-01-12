Κίνα: Η κατάργηση επιστροφής ΦΠΑ στις εξαγωγές επηρέασε τις κινεζικές εταιρείες μπαταριών και φωτοβολταϊκών

Οι μετοχές των κινεζικών εταιρειών μπαταριών σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα, ενώ οι μετοχές των εταιρειών ηλιακής ενέργειας σημείωσαν άνοδο, μετά την ανακοίνωση από το Πεκίνο για αλλαγές στις επιστροφές ΦΠΑ στις εξαγωγές που ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν το ανταγωνιστικό τοπίο για τις αλυσίδες εφοδιασμού καθαρής ενέργειας.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κρατική Φορολογική Διοίκηση της Κίνας ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι οι επιστροφές ΦΠΑ για τις εξαγωγές φωτοβολταϊκών προϊόντων θα καταργηθούν από την 1η Απριλίου 2026, ενώ οι επιστροφές για τα προϊόντα μπαταριών θα μειωθούν από 9% σε 6% για το υπόλοιπο του 2026, πριν καταργηθούν πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ουσιαστικά, η Κίνα προχωρά σε δραστικές περικοπές και καταργήσεις των επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για μια ευρεία γκάμα εξαγώγιμων προϊόντων. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια θεμελιώδη στροφή στην οικονομική πολιτική της χώρας, η οποία για δεκαετίες βασίστηκε στις φθηνές εξαγωγές για να κυριαρχήσει παγκοσμίως στις παγκόσμιες αγορές καθαρής ενέργειας.

Από την 1η Απριλίου 2026, οι επιστροφές φόρου για τα φωτοβολταϊκά προϊόντα καταργούνται οριστικά, αφού προηγήθηκε μείωση του συντελεστή από το 13% στο 9%, ενώ για τις μπαταρίες λιθίου ο συντελεστής μειώνεται στο 6% τον Απρίλιο του 2026, με στόχο την πλήρη κατάργηση την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η αλλαγή πολιτικής ανέβασε τις μετοχές του τομέα της ηλιακής ενέργειας στη Σαγκάη, με την Trina Solar Co να σημειώνει άνοδο σχεδόν 10% και την Jinko Solar Co να ανεβαίνει έως και 8%.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι υψηλότερες τιμές εξαγωγής θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών του εξωτερικού και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Αντίθετα, οι κατασκευαστές μπαταριών ένιωσαν πίεση, καθώς η μείωση και η τελική κατάργηση των εκπτώσεων αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξαγωγής και να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους, εν μέσω των ήδη περιορισμένων αποδόσεων στον κλάδο.

Οι μετοχές της Contemporary Amperex Technology Co Ltd που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σενζέν, σημείωσαν πτώση έως και 5%.

Οι μετοχές της εταιρείας κατασκευής μπαταριών EVE Energy σημείωσαν πτώση 3%.