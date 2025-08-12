Την τελευταία χρονιά άνοιξαν δεκάδες νέες διαδρομές μεταφοράς φορτίων που μεταφέρουν χιλιάδες τόνους εμπορευμάτων από την επαρχία Σινγιάνγκ της Κίνας προς την Ευρώπη.

Πάνω από 40 διαδρομές μεταφοράς φορτίων συνδέουν πλέον την Ευρώπη με αεροδρόμια της περιοχής, όπου το Πεκίνο κατηγορείται ότι υποβάλλει την εθνοτική ομάδα των Ουιγούρων σε καταναγκαστική εργασία και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πάνω από εννέα εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από το Σινγιάνγκ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση δεδομένων αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων από την ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων (UHRP) της Ουάσιγκτον

Μια μεταφορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματά της μεταφέρονται με καταναγκαστική εργασία. Άλλες εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι υπεύθυνες για τις αλυσίδες εφοδιασμού των εμπορευμάτων τους.

Η ανάλυσή της δείχνει ότι οι πτήσεις μεταφέρουν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, ηλεκτρονικά είδη, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και γεωργικά προϊόντα - όλοι τομείς που εκτίθενται στον κίνδυνο της καταναγκαστικής εργασίας των Ουιγούρων.



Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός γίγαντας Volkswagen εγκατέλειψε την περιοχή, καθώς «δεν ήταν σε θέση να ελέγξει ανεξάρτητα την έκταση της καταναγκαστικής εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του», δήλωσε ο Άλτον. «Η κινεζική κυβέρνηση αρνείται συστηματικά την πρόσβαση των ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για να διερευνήσουν το θέμα».

Οι κυβερνήσεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη, ερευνητές πανεπιστημίων, οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, think tanks και δεκάδες μαρτυρίες επιζώντων έχουν αποδείξει την εξαναγκαστική εργασία των Ουιγούρων σε ολόκληρο το Σινγιάνγκ από την κυβέρνηση του Πεκίνου.