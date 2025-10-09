Κίνα: Επεκτείνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Η Κίνα ενισχύει περαιτέρω τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, ενώ απαγορεύει στους πολίτες της να συμμετέχουν σε μη εξουσιοδοτημένες εξορύξεις στο εξωτερικό, βάζοντας επιπλέον πίεση σε έναν τομέα που είναι σημαντικός για τη γεωπολιτική της επιρροή.

Οι ξένες εταιρείες πρέπει πλέον να λάβουν άδεια από το Πεκίνο για να εξάγουν προϊόντα που περιέχουν πάνω από 0,1% σπάνιες γαίες εγχώριας προέλευσης ή που έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση τεχνολογίας εξόρυξης, εξευγενισμού, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης της Κίνας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου την Πέμπτη.

Για να αποφευχθεί η «κακή χρήση» των ορυκτών σπάνιων γαιών στον στρατιωτικό και σε άλλους ευαίσθητους τομείς, οι εταιρείες που συνδέονται με ξένους στρατούς ή που έχουν τεθεί σε λίστες ελέγχου εξαγωγών ή παρακολούθησης δεν θα λαμβάνουν άδειες, ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου. Οι αιτήσεις για είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε όπλα, τρομοκρατία ή άλλους στρατιωτικούς σκοπούς θα απορρίπτονται επίσης.

Η τελευταία αυτή κίνηση σηματοδοτεί μια «σημαντική αναβάθμιση του ελέγχου των εξαγωγών σπάνιων γαιών», επεκτείνοντας τους περιορισμούς από τις πρώτες ύλες μόνο στην πνευματική ιδιοκτησία και τις τεχνολογίες, δήλωσε ο Dan Wang, διευθυντής της Eurasia Group στην Κίνα. Η Κίνα πρόσθεσε αρκετές σπάνιες γαίες και συναφή υλικά στον κατάλογο ελέγχου των εξαγωγών της τον Απρίλιο.

Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την εξάρτηση άλλων χωρών από την κινεζική τεχνογνωσία, υποστηρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του Πεκίνου να προωθήσει τις δικές του βιομηχανίες στην αλυσίδα αξίας, πρόσθεσε ο Wang.

Απαγορεύεται επίσης στους Κινέζους πολίτες να υποστηρίζουν δραστηριότητες στο εξωτερικό που σχετίζονται με την εξόρυξη σπάνιων γαιών και την κατασκευή μαγνητών χωρίς την έγκριση του Πεκίνου.

Οι νέοι κανόνες για την εξαγωγή σπάνιων γαιών θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, ενώ εκείνοι που αφορούν τις τεχνολογίες και την εργασία τέθηκαν σε ισχύ αμέσως, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις.