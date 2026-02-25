Κίνα: Έχουμε εκπληρώσει τις εμπορικές μας υποχρεώσεις έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με το νόμο της Ουάσιγκτον για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Section 301), μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού εμπορικού εκπροσώπου ότι θα συνεχίσει τις έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβολή περισσότερων δασμών.

Το Πεκίνο σύναψε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον εν λόγω νόμο το 2020, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα «προκαλέσουν προβλήματα», αλλά θα φροντίσουν να εφαρμοστεί η συμφωνία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Jamieson Greer, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το γραφείο του θα συνεχίσει τις έρευνες βάσει του άρθρου 301 που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Κίνα και τη Βραζιλία, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβολή δασμών εάν διαπιστωθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μέσω του μηχανισμού οικονομικών και εμπορικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Το Πεκίνο θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν να προχωρήσουν τις έρευνες και να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.