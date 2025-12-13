Η επίδραση του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στη νομισματική πολιτική θα είναι πιθανώς περιορισμένη, σε περίπτωση που επιλεγεί για να γίνει ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές της Wolfe Research.

Μέσα ενημέρωσης έχουν υποδείξει ότι ο Χάσετ, στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Τζέρομ Πάουελ, του οποίου η θητεία στην ηγεσία της Fed λήγει τον Μάιο.

Παρατηρητές έχουν υποδείξει ότι η στενή σχέση του Χάσετ με τον Τραμπ μπορεί να σημαίνει ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει τον πρόεδρο στην κεντρική τράπεζα. Ο Τραμπ έχει συχνά διαφωνήσει τόσο με τον Πάουελ όσο και με την Fed, ζητώντας συνεχώς και από τους δύο να μειώσουν επιθετικά και γρήγορα τα επιτόκια για να τονώσουν την οικονομία.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να υποστηρίζει για άλλη μια φορά αυτή τη στάση, δηλώνοντας στο Politico ότι η υποστήριξη για άμεση μείωση των επιτοκίων θα είναι απαίτηση για όποιον επιλέξει να ηγηθεί της Fed. Ο Trump αναμένεται να ανακοινώσει τον υποψήφιό του στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Χάσετε, οικονομολόγος με διδακτορικό τίτλο και εμπειρία στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, έχει πρόσφατα αναλάβει να ηγηθεί της οικονομικής πολιτικής του Trump στο Λευκό Οίκο.

Σε σημείωμά τους, οι αναλυτές της Wolfe, συμπεριλαμβανομένης της Στέφανι Ροθ, υποστήριξαν ότι ο Χάσετ είναι «υποστηρικτής της χαλαρής νομισματικής πολιτικής» και μπορεί να είναι ομοϊδεάτης με τον πρόσφατα διορισμένο κυβερνήτη της Fed Στίβεν Μίραν όσον αφορά το ζήτημα των μειώσεων του κόστους δανεισμού.

«Ο Χάσετ πιθανότατα θα διαφέρει από τον Πάουελ ο οποίος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενεργούσε ρεαλιστικά και ήταν προσεκτικός», δήλωσε η Ροθ. «Εν τω μεταξύ, ο Χάσετ θα χρησιμοποιεί περισσότερο οικονομική θεωρία και τεχνική γλώσσα, και παραμένει το ερώτημα αν θα κάνει τολμηρές δηλώσεις για την οικονομία όπως κάνει τώρα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος της διαμάχης γύρω από τον διορισμό του Χάσετ προέρχεται από ανησυχίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να σημαίνει η ηγεσία του για την αξιοπιστία της Fed και τη μακροχρόνια ανεξαρτησία της από την ευρύτερη πολιτική.

«Θα μειώσει τα επιτόκια για βάσιμους λόγους που βασίζονται σε δεδομένα ή θα κάνει ό,τι επιθυμεί ο Πρόεδρος; Αν μη τι άλλο, η απαίτηση για επιτόκιο πολιτικής 3% αυτή τη στιγμή είναι κάπως αξιόπιστη, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας είναι προς τα κάτω. Ωστόσο, η ηγεσία του Χάσετε θα μπορούσε να τεθεί υπό δοκιμασία το επόμενο έτος, εάν τα δεδομένα παρουσιάσουν ανοδική τάση, κάτι που συνάδει με το βασικό μας σενάριο».

Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει οποιαδήποτε υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed. Όπως έχουν επισημάνει άλλοι στρατηγικοί αναλυτές, η επιρροή του Χάσετ στη Fed ενδέχεται να μετριαστεί από το γεγονός ότι διαθέτει μόνο μία ψήφο σε μια ευρύτερη επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής.