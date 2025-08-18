«Κατηφόρα» στο εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης - Στα 7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο

Ισχυρή και απρόσμενη πτώση εμφάνισε το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Αναλυτικά, το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε μηνιαίο επίπεδο στα 7 δισ. ευρώ έναντι 16,2 δισ. τον Μάιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στα 14,5 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 0,4 % σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 237,2 δισ. ευρώ, ενώ οι «Κατηφορά» στο εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης - Στα 7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 6,8 %, φθάνοντας τα 230,2 δισ. ευρώ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με το διμερές εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ να μειώνεται από 18,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024 σε 9,6 δισ. ευρώ.