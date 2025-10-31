Καναδάς: Οριακή ανάπτυξη της οικονομίας για τον Αύγουστο

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Καναδά συρρικνώθηκε τον Αύγουστο, αντίθετα με τις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες για μηδενική ανάπτυξη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, μετά από μια αναθεωρημένη προς τα πάνω ανάπτυξη 0,3% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, γεγονός που ουσιαστικά ακυρώνει οποιαδήποτε ανάπτυξη μέχρι στιγμής στο τρέχον τρίμηνο.

Αυτή ήταν η τέταρτη μηνιαία συρρίκνωση σε πέντε μήνες και οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και στον τομέα των αγαθών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας προκαταρκτικός δείκτης υποδηλώνει ότι το μηνιαίο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου στο 0,4%, χωρίς να επιτευχθεί η πρόβλεψη της Τράπεζας του Καναδά.

Η προκαταρκτική εκτίμηση δεν είναι πάντα ακριβής και μπορεί να αλλάξει. Η ετήσια εκτίμηση για το τρίμηνο βασίζεται σε στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά θα δημοσιεύσει το ετήσιο ΑΕΠ για το τρίμηνο με βάση τα έσοδα και τις δαπάνες.

Μια πιθανή ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο, η οποία εξαρτάται από την αύξηση της συνολικής παραγωγής της οικονομίας τον Σεπτέμβριο, σημαίνει ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να αποφύγει την ύφεση το τρίτο τρίμηνο.

Δύο συνεχόμενες τριμηνιαίες συρρικνώσεις θεωρούνται ύφεση.

Το ΑΕΠ του Καναδά συρρικνώθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο αντίκτυπος των δασμών στον χάλυβα, τα αυτοκίνητα, την ξυλεία και το αλουμίνιο, καθώς και η γενική αβεβαιότητα στο εμπόριο, μείωσαν τις εξαγωγές και έπληξαν την ανάπτυξη.

Η Τράπεζα του Καναδά δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ετήσιο ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου θα είναι πιθανώς 0,5%.

Ο μεταποιητικός τομέας, ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από τους δασμούς των ΗΠΑ και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο του ΑΕΠ, συρρικνώθηκε κατά 0,5% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της StatsCan.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στον τομέα των ορυχείων, των λατομείων και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος συρρικνώθηκε κατά 0,7%, κυρίως λόγω της πτώσης κατά 1,2% στην εξόρυξη μεταλλευμάτων και της πτώσης κατά 5% στην εξόρυξη άνθρακα, σύμφωνα με την StatsCan.

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι κύριες συρρικνώσεις παρατηρήθηκαν στις μεταφορές και την αποθήκευση, εν μέρει λόγω της απεργίας των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και στο χονδρικό εμπόριο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη στο λιανικό εμπόριο, τα ακίνητα και οι μισθώσεις συνέβαλαν στην αντιστάθμιση μέρους της πτώσης στον τομέα των υπηρεσιών.