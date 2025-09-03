Κάμψη του πληθωρισμού στην οικονομία της Τουρκίας αναμένουν δέκα οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, καθώς οι αγορές «βλέπουν» νέες μειώσεις επιτοκίων από την τουρκική κεντρική τράπεζα μέχρι το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε την Τετάρτη, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 32,6% για τον Αύγουστο όταν στην αντίστοιχη έρευνα του Ιουλίου κυμαινόταν μεταξύ 32,2% και 33,52%.

Ο μηνιαίος πληθωρισμός για τον Αύγουστο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,79% έναντι εύρους 1,79% - 2,06% στην έρευνα του Ιούλιο.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως τον Μάρτιο τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία δέχθηκαν πιέσεις, με τη λίρα να φτάνει σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου, μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμόγλου -του κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν- εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Η αστάθεια μειώθηκε μετά την αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, τη σύσφιξη της ρευστότητας και την πώληση περίπου 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ξένο νόμισμα. Η κεντρική τράπεζα έλαβε επίσης μέτρα για τη σύσφιξη της πολιτικής κατά 700 μονάδες βάσης.

Τον Ιούλιο, η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο πολιτικής κατά 300 μονάδες βάσης, επανεκκινώντας τον κύκλο χαλάρωση, και δήλωσε ότι οι κύριοι δείκτες υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη σταδιακή επιβράδυνση της κύριας τάσης του πληθωρισμού τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής, η κεντρική τράπεζα έθεσε νέους στόχους και προβλέψεις για τον πληθωρισμό, σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει καλύτερα την κατεύθυνση που ακολουθεί η νομισματική πολιτική.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η HSBC ανέφερε ότι οι δείκτες δυναμικής του πληθωρισμού βελτιώθηκαν, με τον πληθωρισμό των βασικών αγαθών να υποχωρεί κάτω από το 2% τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο της δημοσκόπησης, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 30% μέχρι το τέλος του έτους, υψηλότερα από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας που είναι 24% και το εύρος των προβλέψεών της που είναι 25-29%. Στη δημοσκόπηση που διεξήχθη πριν από ένα μήνα, ο μέσος όρος των προβλέψεων για το τέλος του έτους ήταν 29,75%.