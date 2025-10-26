UBS για ευρωζώνη

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί φέτος για πρώτη φορά από το 2020, καθώς πολλές χώρες του κοινού νομίσματος χαλαρώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε υποδομές και αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με ανάλυση της UBS.

Όπως αναφέρει το Investing, σε σημείωμα των αναλυτών της χρηματιστηριακής, εκτιμάται ότι, βάσει των προσχεδίων προϋπολογισμών των κρατών-μελών, το συνολικό έλλειμμα της Ευρωζώνης θα αυξηθεί στο 3,3% του ΑΕΠ το 2025, από 3,1% το προηγούμενο έτος.

Το ποσοστό αναμένεται να κινηθεί ανοδικά και το 2026, φτάνοντας το 3,7% του ΑΕΠ.

«Η δημοσιονομική τόνωση, με τη μορφή αυξημένων αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την ΕΕ και υψηλότερων επενδύσεων σε υποδομές στη Γερμανία, αναμένεται να αποτελέσει το βασικό θέμα για τις μακροοικονομικές εξελίξεις της Ευρώπης τα επόμενα δύο χρόνια», σημειώνουν οι αναλυτές της UBS.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ, προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, έχει ωθήσει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανακοινώσουν σχέδια αύξησης των αμυντικών τους δαπανών.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Γερμανία, η οποία κατάργησε πρόσφατα τους μακροχρόνιους περιορισμούς στον κρατικό δανεισμό, προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πακέτο ύψους 500 δισ. ευρώ, που προωθεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την UBS, το σχέδιο προϋπολογισμού του Βερολίνου δείχνει «αισθητή αύξηση» του γερμανικού δημοσιονομικού ελλείμματος, από 3,25% του ΑΕΠ φέτος σε 4,75% το 2026.

Η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2026 — γεγονός που, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ, θα διατηρήσει το συνολικό της έλλειμμα σε ανοδική τροχιά, από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 5,8%.

Ωστόσο, οι αναλυτές της UBS προβλέπουν μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας το 2026, όπως και της Ιταλίας.

«Η αύξηση του συνολικού ελλείμματος της Ευρωζώνης καλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών», επισημαίνουν οι αναλυτές. «Χωρίς την άνοδο του ελλείμματος της Γερμανίας, το έλλειμμα της Ευρωζώνης θα παρέμενε αμετάβλητο το 2025 και θα αυξανόταν μόνο οριακά το 2026.»