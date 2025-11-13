«Καμπανάκι» από τη σουηδική Κεντρική Τράπεζα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα

Η σουηδική Κεντρική Τράπεζα ανέφερε την Πέμπτη ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα παραμένουν εν μέσω της μεγάλης αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές δείχνουν ισχυρή διάθεση ανάληψης κινδύνων.

Στην τελευταία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η Κεντρική Τράπεζα σημείωσε ότι οι αβέβαιες εξελίξεις στο εξωτερικό συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις προοπτικές κινδύνου στη Σουηδία. Η έκθεση υπογράμμισε ότι, ενώ οι μεγάλες σουηδικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρή θέση από θεμελιώδη άποψη, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις παγκόσμιες εξελίξεις, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε πιθανές διαταραχές.

Όπως αναφέρει το investing, η Κεντρική Τράπεζα παρατήρησε ότι, αν και η αβεβαιότητα που περιβάλλει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ έχει κάπως μειωθεί, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο μόνιμη θα είναι η τρέχουσα στάση και ποια θα είναι η επίδρασή της στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διατήρησης ισχυρής ετοιμότητας για τους λειτουργικούς κινδύνους στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, αναφέροντας συγκεκριμένα τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την εξάρτηση από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ως τομείς που απαιτούν επαγρύπνηση.