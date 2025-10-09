«Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για την έκρηξη στην Τεχνολογία: Η αβεβαιότητα είναι νέα κανονικότητα και ήρθε για να μείνει

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες αγορές ενδέχεται να βρεθούν σε δυσχερή θέση εάν η ζήτηση των επενδυτών για Τεχνητή Νοημοσύνη μειωθεί.

Μιλώντας την Τετάρτη, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικές τράπεζες προετοιμάζονται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για τις ετήσιες συνεδριάσεις του Ταμείου την επόμενη εβδομάδα, η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έδωσε μια ευθεία συμβουλή στους επενδυτές: «Προετοιμαστείτε: η αβεβαιότητα είναι νέα κανονικότητα και ήρθε για να μείνει».

Η Γκεοργκίεβα είπε ότι, ενώ η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να επιβραδυνθεί «μόνο ελαφρώς» φέτος και το επόμενο έτος, υπάρχουν «ανησυχητικά σημάδια» ότι οι κλυδωνισμοί της αγοράς μπορούν σύντομα να δοκιμάσουν πλήρως την παγκόσμια ανθεκτικότητα.

Επεσήμανε την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για χρυσό, με τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου να φτάνουν τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, ως ένα παράδειγμα της ανησυχίας των επενδυτών.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ ανέφερε επίσης ως δύο άλλα προειδοποιητικά σημάδια την πλήρη επίδραση των αμερικανικών δασμών και την ραγδαία άνοδο των αποτιμήσεων των χρηματιστηρίων, εν μέσω μιας περιόδου ευφορίας που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Όσον αφορά τις ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες — οι οποίες καλύπτουν αλλά δεν αναστέλλουν ορισμένες τάσεις επιβράδυνσης, μεταξύ άλλων στη δημιουργία θέσεων εργασίας — η ιστορία μας διδάσκει ότι αυτό το κλίμα μπορεί να αλλάξει απότομα», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.