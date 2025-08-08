Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θεωρείται πιο πιθανό να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, μετά τον διορισμό του προσωρινού διοικητή της κεντρικής τράπεζας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan Chase.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, σε σημείωμα που ακολούθησε την ανακοίνωση, η τράπεζα προχώρησε στην αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για την επόμενη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Προηγουμένως, είχε προβλέψει ότι η μείωση αυτή θα γινόταν στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε τρεις περικοπές ίδιου μεγέθους στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις πριν από την ατέρμονη παύση», πρόσθεσαν οι στρατηγικοί.

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Ενώ αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έδειξαν αυτή την εβδομάδα την προθυμία τους να μειώσουν το κόστος δανεισμού τον Σεπτέμβριο, ένα μέλος - ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Raphael Bostic - προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο μόνο για μία μείωση φέτος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο κορυφαίος οικονομικός του σύμβουλος, Στίβεν Μιράν, θα είναι η επιλογή του για την κενή θέση του διοικητή της Fed.

Εάν επιβεβαιωθεί από τους γερουσιαστές, ο Μιράν θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει για τις επικείμενες αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιράν είναι σταθερός υποστηρικτής του Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα την απόφαση της Fed και του προέδρου της, Τζέρομ Πάουελ, να μη μειώσουν γρήγορα τα επιτόκια.

Ο Μιράν, ο οποίος υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και εργάστηκε επίσης ως ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος σε ένα hedge fund, έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα ότι οι εκτεταμένοι δασμοί των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσουν σε μαζική αύξηση του πληθωρισμού στο εσωτερικό της χώρας και ότι το κόστος των δασμών θα επιβαρύνει κυρίως τους προμηθευτές του εξωτερικού. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι αμφισβητούν αυτή τη θεωρία.