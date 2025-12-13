Οι πραγματικοί δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ ενδέχεται τελικά να μειωθούν, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αντιμετωπίσει ανησυχίες για το κόστος ζωής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου φθινοπώρου, σύμφωνα με αναλυτές της Jefferies.

Οι αναλυτές - μεταξύ των οποίων οι Ανικέτ Σαχ και Άντι Μπάρις - προέβλεψαν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενδέχεται να μην επικυρώσει την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έκτακτες οικονομικές εξουσίες για την επιβολή εκτεταμένων δασμών.

Το ζήτημα που εξετάζει το Ανώτατο Δικαστήριο είναι κατά πόσον η απόφαση του Τραμπ να επικαλεστεί έναν νόμο του 1977, τον λεγόμενο International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), για να δικαιολογήσει τους δασμούς είναι έγκυρη. Κατώτερο δικαστήριο είχε προηγουμένως κρίνει ότι οι δασμοί ήταν παράνομοι.

Οι επιθετικοί δασμοί του Τραμπ σε πλήθος χωρών, αν και πιο μετριοπαθείς σε σύγκριση με την αρχική τους μορφή που παρουσιάστηκε στο καθοριστικής σημασίας γεγονός του τον Απρίλιο, γνωστό ως «Ημέρα Απελευθέρωσης», έχουν αυξήσει τον πραγματικό δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1930.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ, υπέδειξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν «άλλα εργαλεία» για να αναπαράγουν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, τα οποία σήμερα εισπράττονται βάσει του λεγόμενου νόμου IEEPA.

Παρότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι δασμοί είναι αναγκαίοι για την ανατροπή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, οι επιβαρύνσεις αυτές έχουν συμβάλει σε εκτεταμένη οικονομική αβεβαιότητα, που χαρακτηρίζεται από επίμονο πληθωρισμό και αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Ο Τραμπ έχει προχωρήσει στην άρση ορισμένων δασμών σε εισαγωγές τροφίμων και έχει τονίσει την πρόθεσή του να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. «Μια ανανεωμένη έμφαση του Λευκού Οίκου στην προσιτότητα θα μπορούσε να αποτελέσει «ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό των δασμολογικών επιπέδων σε επιλεγμένες κατηγορίες», έγραψαν οι αναλυτές.

Μεταξύ των εταιρειών που είναι πιο πιθανό να «ωφεληθούν από την ελάφρυνση των δασμών», οι αναλυτές της Jefferies ανέδειξαν τον λιανοπωλητή ηλεκτρονικών ειδών Best Buy, τον προμηθευτή δομικών υλικών Builders FirstSource, την εταιρεία καλλυντικών Elf Beauty, τις αλυσίδες καφέ Dutch Bros και Black Rock Coffee Bar, καθώς και τους ομίλους τροφίμων Hershey και JM Smucker.

Η άρση δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί ευεργετική για τον μεγάλο λιανοπωλητή Target, καθώς και για τον οίκο μόδας Ralph Lauren και την Tapestry, ιδιοκτήτρια της μάρκας Coach, πρόσθεσαν οι αναλυτές.