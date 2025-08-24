Η Jefferies έχει εντοπίσει 10 τάσεις που διαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές υποδομές, επισημαίνοντας περιοχές με δυναμική ανάπτυξης αλλά και αδυναμίες στον τομέα.

Η χρηματιστηριακή σημείωσε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, λόγω της ζήτησης για data centers και αγορές ενέργειας, ενώ οι τηλεπικοινωνιακοί πύργοι υστερούν, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις στις ΗΠΑ και οι ανησυχίες για συγκέντρωση πελατών επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα, σύμφωνα με το Investing.

Τα data centers και η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν στο επίκεντρο της μη οικιστικής κατασκευής στις ΗΠΑ, με τα στελέχη να επισημαίνουν τόσο την αυξανόμενη ζήτηση όσο και την αύξηση της πολυπλοκότητας των έργων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hochtief, Χουάν Σάνταμαρία, δήλωσε ότι τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα ευνοούν τους κύριους εργολάβους.

Στην Ευρώπη, οι γαλλικοί αυτοκινητόδρομοι προχωρούν προς την ανανέωση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vinci, Πιερ Ανζολράς, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση διαθέτει πλέον ένα πλαίσιο για να προχωρήσει σε διαγωνισμούς παραχώρησης.

Η ενέργεια παραμένει μακροπρόθεσμος μοχλός ανάπτυξης παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vinci Energies, Αρνό Γκρισόν, ανέφερε την ηλεκτροδότηση, τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και την ψηφιοποίηση ως δομικούς παράγοντες ανάπτυξης.

Στη Γερμανία, η Jefferies αναμένει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα οδηγήσουν την άμεση δυναμική, αν και ο Γωτιέ Λουέτ της SPIE σημείωσε ότι μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να μεταφραστεί αυτό σε παραγγελίες. Η προοπτική των υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει θετική, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Balfour Beatty, Λίο Κουίν, να περιγράφει την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα ως «εντυπωσιακή».

Στην Αφρική, οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακούς πύργους επιταχύνονται, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Helios Towers, Τομ Γκρίνγουντ, να περιγράφει ένα «υγιές περιβάλλον», υποστηριζόμενο από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των ενοικιαστών.

Τέλος, οι ευρωπαϊκοί όγκοι κυκλοφορίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, ανέφερε ότι η πιο ήπια ανάπτυξη στον Βόρειο Ατλαντικό επηρεάζει τη συνδεδεμένη κυκλοφορία στις μικρές διαδρομές, υπογραμμίζοντας επίμονες αδυναμίες στον τομέα των μεταφορών.