Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Κρίστοφερ Γουντ της Jefferies Financial Group Inc., αφού όπως υποστηρίζει η αμερικανική αγορά έχει περάσει τις καλύτερες εποχές της και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να δουν περαιτέρω πτώση στις μετοχές της χώρας, στα κρατικά ομόλογα καθώς και στο δολάριο.

Ο Κρίστοφερ Γουντ είναι ο Παγκόσμιος Επικεφαλής Στρατηγικής Μετοχών (Global Head of Equity Strategy) στην επενδυτική τράπεζα Jefferies Financial Group Inc και έχει γίνει ευρέως γνωστός για το εβδομαδιαίο του ενημερωτικό δελτίο με τίτλο GREED & fear, το οποίο δημοσιεύεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1996 και παρέχει αναλύσεις για τις παγκόσμιες αγορές, τις οικονομικές τάσεις και τις επενδυτικές στρατηγικές.​

Η αξία των αμερικανικών μετοχών ως ποσοστό του δείκτη MSCI All Country World Index έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα τέλη Δεκεμβρίου, δήλωσε στο Bloomberg ο Γουντ, παγκόσμιος επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών της εταιρείας. «Οι ΗΠΑ είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό», είπε, παρομοιάζοντάς το με την ιαπωνική αγορά το 1989. «Το δολάριο έχει αρχίσει μια μακροπρόθεσμη τάση αποδυνάμωσης και αυτό θα μειώσει την κεφαλαιοποίηση του αμερικανικού χρηματιστηρίου ως ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς».

Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσθέσουν κινεζικά, ινδικά και ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία κατά την επανεξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους, δήλωσε ο ίδιος.

Η άποψη του βετεράνου αναλυτή για τις αμερικανικές αγορές υπογραμμίζει την απαισιοδοξία που διαχέεται στις παγκόσμιες αγορές ότι η εποχή της αμερικανικής εξαιρετικότητας φθίνει, δεδομένης της χαοτικής εφαρμογής των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανικές μετοχές καταλαμβάνουν περίπου το 60% με 70% της κεφαλαιοποίησης των παγκόσμιων αγορών, αλλά η οικονομία τους δεν είναι αντίστοιχη όσον αφορά τον παγκόσμιο πλούτο, σημείωσε. «Πρόκειται για ένα ακραίο σημείο αποτίμησης σε σχέση με άλλες αγορές. Η αποτίμηση της Ιαπωνίας στα τέλη του 1989 ήταν επίσης ακραία».

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν αποφύγει οριακά μια bear market, κυμαινόμενες πολύ μακριά από τα σερί ρεκόρ τους νωρίτερα φέτος. Ο S&P 500 έχει ανακάμψει από το χαμηλό που κατέγραψε αυτό το μήνα, αλλά η ετήσια πτώση του κατά 8,6% υστερεί σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και κινεζικούς δείκτες αναφοράς.

«Δεν είναι μόνο θέμα ότι οι αμερικανικές αγορές θα καταγράψουν πτώση. Είναι ζήτημα ότι η Ευρώπη, η Κίνα και η Ινδία θα καταγράψουν παράλληλη άνοδο», δήλωσε.

Οι περισσότεροι παγκόσμιοι επενδυτές δεν έχουν έκθεση στην Ινδία, δήλωσε ο Γουντ. «Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να το κάνουν. Οποιοσδήποτε παγκόσμιος επενδυτής αναδυόμενων αγορών τείνει να επενδύει στην Ινδία. Πιστεύω ότι τα παγκόσμια funds θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πάντα την Ινδία».