Ισραήλ: Συμφωνία - ρεκόρ 35 δισ. δολαρίων για εξαγωγή φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο

Η μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του ισραηλινού ενεργειακού τομέα υπεγράφη πρόσφατα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην περιφερειακή συνεργασία.

Η κοινοπραξία NewMed Energy, που διαχειρίζεται το ισραηλινό κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν, υπέγραψε συμφωνία αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την αιγυπτιακή εταιρεία Blue Ocean Energy. Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια περίπου 130 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην Αίγυπτο έως το 2040.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, η νέα αυτή συμφωνία αναβαθμίζει σημαντικά την προηγούμενη σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την ενεργειακή συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

Το κοίτασμα Λεβιάθαν, το οποίο έχει ξεκινήσει την εξαγωγή φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο ήδη από το 2020, θα επεκτείνει τις εξαγωγές του μέσω της νέας συμφωνίας. Η υλοποίησή της θα γίνει σε δύο φάσεις, με έναρξη το 2026, και θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέων αγωγών καθώς και τη σημαντική αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών.

Τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι το κοίτασμα Λεβιάθαν διαθέτει αποθέματα της τάξης των 600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, με την παραγωγή να αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2064.

Σύμφωνα με το Reuters το φυσικό αέριο μεταφέρεται μέσω αγωγών, γεγονός που το καθιστά οικονομικότερο από το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το κόστος του οποίου αυξάνεται λόγω της ανάγκης για υπερψύξη, ώστε να υγροποιηθεί και να μεταφερθεί με πλοίο, προτού επαναεριοποιηθεί στον προορισμό του.

«Είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερο, ίσως και δραματικά καλύτερο, από κάθε εναλλακτική λύση έναντι του LNG και θα εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αιγυπτιακή οικονομία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της NewMed, Γιόσι Άμπου, σε συνέντευξή του στο Reuters την Πέμπτη.

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ακόμα ότι σε πρώτο στάδιο, το κοίτασμα Λεβιάθαν θα προμηθεύσει την Αίγυπτο με 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ξεκινώντας από τις αρχές του 2026, μετά τη σύνδεση πρόσθετων αγωγών.

Τα υπόλοιπα 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα θα εξαχθούν σε δεύτερη φάση, η οποία θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του Λεβιάθαν και την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο, μέσω της Νιτζάνα στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της NewMed.

Οι αρχικοί όγκοι φυσικού αερίου αναμένεται να μειώσουν τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) της Αιγύπτου κατά περίπου 1 έως 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα στο 2026, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στις παγκόσμιες αγορές ΥΦΑ, όπως δήλωσε η Florence Schmit, υπεύθυνη στρατηγικής ενέργειας της Rabobank.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πρωτοβουλίας Δεδομένων Κοινών Οργανισμών (JODI), το ισραηλινό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το 15-20% της συνολικής κατανάλωσης της Αιγύπτου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NewMed, Γιόσι Άμπου, δήλωσε πως «θα αυξήσουμε τη ροή φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο σχεδόν στις αρχές του επόμενου έτους, από 4,5 σε 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του Λεβιάθαν το 2029, η ποσότητα αυτή θα αυξηθεί σε 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως».

Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή μειώθηκε στα 3.545 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Μάιο, σε σύγκριση με 6.133 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Μάρτιο του 2021 – δηλαδή μείωση άνω του 42% σε λιγότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με την JODI.

Η κοιτασματοποίηση Λεβιάθαν ξεκίνησε να προμηθεύει την Αίγυπτο λίγο μετά την έναρξη παραγωγής το 2020. Το κοίτασμα, που εκμεταλλεύεται η Chevron με μερίδιο 40%, προμηθεύει επίσης την Ιορδανία.

Η επέκταση του Λεβιάθαν, προϋπολογισμού περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να εξασφαλίσει παραγωγή και εφοδιασμό για το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες μέχρι το 2064, σύμφωνα με τη NewMed.