Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέστρεψαν δύο «σημαντικές υπόγειες διαδρομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Στην επιχείρηση, εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες και καταστράφηκε κρίσιμη υποδομή».

Όπως υποστηρίζουν οι IDF, «η πρώτη διαδρομή, η οποία είχε αρκετές εξόδους, χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της Χαμάς για να μεταφέρουν όπλα, τρόφιμα και να μένουν εκεί. Η διαδρομή αυτή σφραγίστηκε με μπετόν για να εμποδιστεί η χρήση της, σύμφωνα με τους IDF.

Η δεύτερη διαδρομή, η οποία εκτεινόταν για εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τις ισραηλινές δυνάμεις».

Σε ανάρτησή τους οι IDF σημειώνουν ότι μία από τις διαδρομές στο τούνελ είχε όπλα, τρόφιμα και χώρους διαβίωσης που χρησιμοποιούνταν από τους τρομοκράτες της Χαμάς, ενώ μια άλλη διαδρομή, που κατέστρεψαν τα στρατεύματα, εκτεινόταν εκατοντάδες μέτρα κάτω από το έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα οι Ισραηλινές δυνάμεις εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες και διέλυσαν τρομοκρατικές υποδομές τόσο υπόγειες, όσο και επίγειες, αναφέρουν.