Ισχυρό «φρένο» στην οικονομία της Ρωσίας - Από το 4% στο 1,1% το ΑΕΠ

Έντονη κάμψη εμφάνισε η ανάπτυξη στην οικονομία της Ρωσίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εν μέσω των πιέσεων που δέχεται η Μόσχα από τις κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία (Rosstat), το ΑΕΠ της χώρας «έτρεξε» με ρυθμό 1,1% έναντι ανάπτυξης 4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Το Reuters σημείωσε πως η ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών οδήγησε την οικονομία της Ρωσίας σε ανάκαμψη από τη συρρίκνωση του 2022 και την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία.

Τα αυξημένα επιτόκια για αρκετούς μήνες, καθώς η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να μειώσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, έχουν εμποδίσει τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καταστρέφει την οικονομία της Ρωσίας, αναφέροντας το χαμηλό χρέος και την οικονομική διαφοροποίηση ως σημάδια ανθεκτικότητας.

Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,3% πέρυσι, η κεντρική τράπεζα προβλέπει αύξηση 1-2% φέτος, ενώ το υπουργείο Οικονομίας δήλωσε ότι θα αναθεωρήσει την τρέχουσα πρόβλεψή του για 2,5%.

Στα τέλη Ιουλίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες για το τρέχον έτος, από 3,7% σε 4,1%, λόγω της προώθησης των δαπανών και της πιο αισιόδοξης πρόβλεψης για την Κίνα, αλλά η Ρωσία ήταν μία από τις λίγες εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ρωσική οικονομία αναμένεται πλέον να αναπτυχθεί κατά 0,9% φέτος, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,5%.