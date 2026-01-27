Ιράν: Νέο ιστορικό χαμηλό για το ριάλ - Στο 1,5 εκατ. έναντι του ενός δολαρίου

Σε ιστορικό χαμηλό «γκρεμίστηκε» η ισοτιμία του Ιράν έναντι του αμερικανικού δολαρίου την Τρίτη, σύμφωνα με πολλαπλά site που παρακολουθούν την αγορά συναλλάγματος.

Όπως μετέδωσε το Iran International, η ισοτιμία μετά από τις 12:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε στο 1,48 εκατ. ριάλ έναντι ενός δολαρίου, έχοντας «δοκιμάσει» πρόσκαιρα και τα επίπεδα των 1,5 εκατ. ριάλ προς 1 δολάριο.

Σημειώνεται πως η πτώση έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων πιέσεων που δέχεται το καθεστώς της Τεχεράνης από τις 28 Δεκεμβρίου του 2025, όταν και ξεκίνησαν μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Ιράν και οι οποίες τις επόμενες εβδομάδες εξαπλώθηκαν στο σύνολο των 31 περιφερειών της χώρας.

Οι διαδηλώσεις είχαν ως αφετηρία οικονομικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής και διαβίωσης, αλλά στη συνέχεια «επεκτάθηκαν» σε θέματα όπως οι κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες στο εσωτερικό της χώρας.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επιβεβαίωσε τους θανάτους σχεδόν 6.000 ανθρώπων και διερευνά τους θανάτους χιλιάδων άλλων, μετά την άγρια ​​καταστολή μιας διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου.