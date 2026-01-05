ΗΠΑ: Σε χαμηλό 10 μηνών η μεταποιητική δραστηριότητα

Η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας την πτώση της σε 10 συνεχόμενους μήνες, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν εκ νέου και το κόστος των εισροών συνέχισε να αυξάνεται, με τον τομέα να συνεχίζει να υφίσταται τις επιπτώσεις των εισαγωγικών δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ISM) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα υποχώρησε στο 47,9 τον τελευταίο μήνα του 2025 - το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - από 48,2 τον Νοέμβριο.

Μια τιμή κάτω από 50 υποδηλώνει συρρίκνωση στον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10,1% της οικονομίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης PMI θα παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος στο 48,4.

Ωστόσο, ο δείκτης PMI παρέμεινε πάνω από το 42,3, ένα επίπεδο που, σύμφωνα με το ISM, είναι συμβατό με την επέκταση της συνολικής οικονομίας. Πράγματι, η αμερικανική οικονομία παρουσίασε επέκταση με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο, και ενώ η δραστηριότητα του τέταρτου τριμήνου αναμένεται να έχει επηρεαστεί αρνητικά από την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, οι οικονομολόγοι αναμένουν γενικά ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2026 χάρη στις φορολογικές περικοπές του Τραμπ και τη συνεχιζόμενη αύξηση των επενδύσεων στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από τους τομείς που ωφελήθηκαν από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, όμως, οι εκτεταμένοι εισαγωγικοί δασμοί του Τραμπ έχουν υπονομεύσει τη μεταποίηση, ακόμη και αν ο ίδιος τους προωθεί ως απαραίτητους για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανικής βάσης που βρίσκεται σε μακροχρόνια παρακμή. Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η παλιά δόξα της βιομηχανίας λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται στις αρχές του 2026, με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα της πρότασης που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τους δασμούς του, οι οποίοι, σύμφωνα με το Yale Budget Lab, αύξησαν τον μέσο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα σε σχεδόν 17% από λιγότερο από 3% πριν την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τον Νοέμβριο, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου εξέφρασαν αμφιβολίες για την προσέγγιση του Τραμπ, τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι οι δασμοί θα καταργηθούν και θα προκαλέσουν περισσότερο χάος, καθώς αναμένεται να στραφεί σε άλλες εμπορικές τακτικές σε περίπτωση αρνητικής απόφασης.

Ο υποδείκτης των μελλοντικών νέων παραγγελιών της έρευνας ISM παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 47,7 τον Δεκέμβριο από τα 47,4 του Νοεμβρίου, σημειώνοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα πτώσης της ζήτησης. Ο δείκτης αυτός έχει συρρικνωθεί σε 10 από τους τελευταίους 11 μήνες, με τη ζήτηση να περιορίζεται από την αύξηση των τιμών ορισμένων αγαθών λόγω των δασμών.

Το κόστος των εισροών των εργοστασίων, το οποίο έχει συμβάλει στη διατήρηση του πληθωρισμού σε επίπεδα υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, παραμένει υψηλό. Ο δείκτης τιμών του ISM παρέμεινε αμετάβλητος στο 58,5, υψηλότερος από τις προβλέψεις για 57,0.

Σε ένα περιβάλλον χαμηλής ζήτησης, η απασχόληση στα εργοστάσια μειώθηκε για 11ο συνεχόμενο μήνα, η μεγαλύτερη πτώση στην πρόσληψη στον τομέα αυτό σύμφωνα με το μέτρο του ISM σε περίπου πέντε χρόνια. Ο δείκτης του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας για την απασχόληση στον μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ έπεσε τον Νοέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022.