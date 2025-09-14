Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι οι εργοστασιακές τιμές πολλών προϊόντων στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Αύγουστο, υποδηλώνοντας χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις από το αναμενόμενο, γεγονός που ενίσχυσε τα επιχειρήματα υπέρ της μείωσης των επιτοκίων από τη FED στην προσεχή συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού για την τελική ζήτηση μειώθηκε κατά 0,1% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι ο μηνιαίος δείκτης θα ανέλθει κατά 0,3% τον Αύγουστο, μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη αύξηση 0,7% τον Ιούλιο.

Οι υπηρεσίες ήταν μια σημαντική πηγή αποπληθωρισμού τον Αύγουστο. Ο δείκτης για τις υπηρεσίες τελικής ζήτησης μειώθηκε κατά 0,2%, η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, και συνέβαλε στην αντιστάθμιση της αύξησης 0,1% στις τιμές των αγαθών.

Οι τιμές σε κατηγορίες όπως ενδύματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα οικιακής χρήσης και μηχανοκίνητα οχήματα - οι οποίες θεωρούνται πιο εκτεθειμένες στους εκτεταμένους δασμούς των ΗΠΑ - ήταν επίσης «αρκετά συγκρατημένες», ανέφεραν αναλυτές της Vital Knowledge.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τον δείκτη PPI, καθώς ένα τμήμα των δεδομένων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός δείκτη πληθωρισμού που προτιμά η Fed.

Οι οικονομολόγοι είναι πλέον πιθανό να υπολογίσουν πώς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του PPI τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών του Αυγούστου, ο οποίος θα δημοσιευθεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν μετά την ανακοίνωση της τελευταίας απόφασης της Fed για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

«Η Fed δεν έχει να ανησυχεί ιδιαίτερα για τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού που συνθέτουν τον βασικό αποπληθωριστή PCE, τα οποία ήταν συνολικά σύμφωνα με τους μέσους όρους των τελευταίων μηνών», ανέφερε σε σημείωμά του ο Stephen Brown, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος για τη Βόρεια Αμερική στην Capital Economics. Ο Brown πρόσθεσε ότι η αρνητική έκπληξη στον δείκτη τιμών παραγωγού υποδηλώνει ότι «οι επιπτώσεις των δασμών είναι μόνο αργές».