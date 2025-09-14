Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τουλάχιστον 19 drones στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος έστελνε ταυτόχρονα και ένα μήνυμα: Δεν σκοπεύει να βάλει τέλος στον πόλεμό του κατά της Δύσης σύντομα.

Μακριά από το να επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία υπό πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με τη διαρκή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

«Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πετρόφ, ανώτερος αναλυτής στο London-based New Eurasian Strategies Center. «Δεν έχει κανένα συμφέρον να τον τελειώσει».

Έχοντας χτίσει την εικόνα του ως ηγέτη εν καιρώ πολέμου, η επιστροφή του σε έναν ρόλο προέδρου ειρήνης θα ισοδυναμούσε με υποβάθμιση.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις αποδυναμωμένες λόγω έλλειψης όπλων και προσωπικού, η Ρωσία προχωρά βαθύτερα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η πρόοδος της Μόσχας είναι αργή και δαπανηρή. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί εκτιμώμενα ένα εκατομμύριο απώλειες, ενώ ο πόλεμος έχει επιβαρύνει σημαντικά την ρωσική οικονομία, η οποία κινδυνεύει να εισέλθει σε ύφεση.

Κι όμως, η διακοπή του πολέμου ενέχει πολιτικούς κινδύνους.

Με τη φιλελεύθερη αντιπολίτευση διαλυμένη, η μεγαλύτερη απειλή για την εξουσία του προέρχεται πλέον από μια μικρή αλλά φωνητική ομάδα εθνικιστών, όπως επισημαίνει ο Πετρόφ. Και σε αυτούς έχει υποσχεθεί όχι απλώς νίκη στην Ουκρανία, αλλά νίκη επί της «συλλογικής Δύσης», όπως την αποκαλεί το Κρεμλίνο.

«Ό,τι κι αν πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η σύγκρουση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί – θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές», δήλωσε ο Πετρόφ. «Συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής».

Από τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα - την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε παρουσιάσει ως «σύνοδο κορυφής για εκεχειρία» - η Μόσχα έχει εντείνει την εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Με ενέργειες όπως η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, ο Πούτιν στέλνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ σήμερα, και εκείνες δεν έχουν έτοιμα συστήματα άμυνας», είπε.