ΗΠΑ - Φοιτητικά δάνεια: Αυξάνονται οι αθετήσεις πληρωμών - Επιστρέφει η κατάσχεση μισθών

Οι δανειολήπτες φοιτητικών δανείων που βρίσκονται σε υπερημερία ενδέχεται να δουν τους μισθούς τους να κατάσχονται από αυτό το μήνα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει τις ακούσιες εισπράξεις μετά από χρόνια παύσης και αβεβαιότητας.

Η κατάσχεση μισθού — η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 15% του διαθέσιμου μετά φόρων μισθού ενός δανειολήπτη — ισχύει μόνο για δανειολήπτες ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων που βρίσκονται σε υπερημερία. Για να θεωρηθούν σε υπερημερία, οι δανειολήπτες πρέπει να έχουν καθυστέρηση 270 ημερών ή περισσότερο στις πληρωμές τους.

Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων για τα ομοσπονδιακά φοιτητικά δάνεια από το American Enterprise Institute (AEI), περίπου 5,5 εκατομμύρια δανειολήπτες έχουν ήδη αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, με πολλούς από αυτούς να έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους πριν από την πανδημία. Άλλα 6 εκατομμύρια δανειολήπτες έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές των χρεών τους, με αποτέλεσμα να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το AEI.

Η Betsy Mayotte, πρόεδρος και ιδρυτής του The Institute of Student Loan Advisors (TISLA), δήλωσε ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς μια άνευ προηγουμένου αύξηση των αθετήσεων φοιτητικών δανείων, με εκατομμύρια ακόμη δανειολήπτες να διατρέχουν κίνδυνο.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έβαλε σχεδόν 7 εκατομμύρια επιπλέον δανειολήπτες στο πρόγραμμα αποπληρωμής Saving on a Valuable Education, ή SAVE. Το πρόγραμμα SAVE έθεσε αυτά τα δάνεια σε διοικητική αναστολή τον Ιούλιο του 2024, παύοντας τις πληρωμές των δανειοληπτών.

Ωστόσο, το πρόγραμμα SAVE αντιμετώπισε αμέσως νομικές προκλήσεις από αρκετές πολιτείες υπό τη ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων και τελικά καταργήθηκε με νομική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο. Η συμφωνία απαιτεί από τους δανειολήπτες του SAVE να μεταβούν σε άλλα ομοσπονδιακά προγράμματα αποπληρωμής, τα οποία είναι πιθανό να έχουν υψηλότερες μηνιαίες πληρωμές.

«Ανησυχώ πραγματικά ότι ο αριθμός των αθετήσεων θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε η Mayotte.

Καθώς το Υπουργείο Παιδείας εντείνει τις ακούσιες εισπράξεις φέτος, η Mayotte σημειώνει ότι η κατάσχεση μισθών δεν είναι κάτι καινούργιο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει νομική ευθύνη έναντι των Αμερικανών φορολογουμένων να εισπράττει τις εκκρεμείς ομοσπονδιακές οφειλές, πρόσθεσε.