ΗΠΑ: Ενέκριναν τις εξαγωγές τσιπ Nvidia H200 στην Κίνα υπό προϋποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την Τρίτη και επίσημα το πράσινο φως για τις πωλήσεις των δεύτερων πιο ισχυρών τσιπ Τεχνητής Μοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, θεσπίζοντας έναν κανόνα που πιθανότατα θα δώσει το έναυσμα για τις αποστολές του H200.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα τσιπ θα εξεταστούν από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών για να επιβεβαιωθούν οι τεχνικές δυνατότητές τους πριν αποσταλούν στην Κίνα, η οποία δεν μπορεί να λάβει περισσότερο από το 50% της συνολικής ποσότητας τσιπ που πωλούνται σε Αμερικανούς πελάτες.

Η Nvidia θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι υπάρχουν αρκετά H200 στις ΗΠΑ, ενώ οι Κινέζοι πελάτες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν «επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας» και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τσιπ για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν είχαν καθοριστεί προηγουμένως.

Σε δήλωσή της, η Nvidia ανέφερε ότι η κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «επιτυγχάνει μια προσεκτική ισορροπία που είναι εξαιρετική για την Αμερική» και θα βοηθήσει την εταιρεία να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά τσιπ.

«Οι επικριτές της κυβέρνησης προωθούν ακούσια τα συμφέροντα των ξένων ανταγωνιστών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των αμερικανικών οντοτήτων - η Αμερική πρέπει πάντα να επιθυμεί η βιομηχανία της να ανταγωνίζεται για ελεγμένες και εγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας πραγματικές θέσεις εργασίας για πραγματικούς Αμερικανούς», ανέφερε η Nvidia.

«Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιτύχουν αμοιβαίο όφελος και αμοιβαία επωφελείς αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας», δήλωσε σε δήλωσή του ο Λιου Πενγκγιού, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον. «Είμαστε αντίθετοι στο να εμποδίζεται και να περιορίζεται η Κίνα, καθώς αυτό διαταράσσει τη σταθερότητα των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα επιτρέψει την πώληση τσιπ με αντάλλαγμα ένα τέλος 25% για την αμερικανική κυβέρνηση. Η απόφαση προκάλεσε την αντιδράσεις, λόγω ανησυχιών ότι τα τσιπ θα ενισχύσουν στρατιωτικά το Πεκίνο και θα υπονομεύσουν το πλεονέκτημα των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Τζέι Γκόλντμπεργκ, αναλυτής μετοχών της Seaport Research, δήλωσε ότι τα όρια στις εξαγωγές φαίνεται να αποτελούν συμβιβασμό που θέτει ορισμένους περιορισμούς στις πωλήσεις της Nvidia στην Κίνα, αλλά ενδέχεται να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.

«Όπως έχουμε δει, οι (σ.σ κινεζικές) εταιρείες έχουν βρει τρόπους να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα τσιπ, και η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να έχει μια πολύ συναλλακτική προσέγγιση όσον αφορά τις εξαγωγές τσιπ», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ. «Με άλλα λόγια, αυτό μοιάζει με ένα προσωρινό μέτρο, μια προσωρινή προσπάθεια να καλυφθεί το τεράστιο χάσμα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης της εξαγωγικής πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από 2 εκατομμύρια τσιπ H200, με τιμή περίπου 27.000 δολάρια το καθένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας το απόθεμα των 700.000 τσιπ της Nvidia.

Στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λας Βέγκας, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή τσιπ H200 εν μέσω της ισχυρής ζήτησης τόσο από την Κίνα όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία οδηγεί σε αύξηση της τιμής ενοικίασης των τσιπ H200 που βρίσκονται επί του παρόντος στα computing data center.

Ο Saif Khan, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής τεχνολογίας και εθνικής ασφάλειας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου υπό τον πρώην πρόεδρο Joe Biden, δήλωσε ότι ο κανόνας θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της Κίνας στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης.

«Ο κανόνας θα επιτρέψει την πώληση περίπου 2 εκατομμυρίων προηγμένων τσιπ Tεχνητής Nοημοσύνης, όπως το H200, στην Κίνα, μια ποσότητα ίση με την υπολογιστική ισχύ που διαθέτει σήμερα μια τυπική αμερικανική εταιρεία Tεχνητής Nοημοσύνης», δήλωσε ο Khan. «Η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει επίσης προκλήσεις στην επιβολή των απαιτήσεων του κανόνα ''γνώρισε τον πελάτη σου'', που περιορίζουν τους κινεζικούς παρόχους υπηρεσιών cloud από το να υποστηρίζουν κακόβουλες χρήσεις».

Οι ανησυχίες αυτές ώθησαν την κυβέρνηση Μπάιντεν να απαγορεύσει τις πωλήσεις προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ, με επικεφαλής τον «τσάρο» της Τεχνητής Νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, υποστηρίζει ότι η αποστολή προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα αποθαρρύνει τους Κινέζους ανταγωνιστές – όπως η Huawei, η οποία έχει υποστεί βαριές κυρώσεις – από το να εντείνουν τις προσπάθειές τους να καλύψουν τη διαφορά από τα πιο προηγμένα σχέδια τσιπ της Nvidia και της AMD.

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τις πωλήσεις τον περασμένο μήνα, είπε ότι θα εξάγονταν στην Κίνα «υπό όρους που επιτρέπουν τη διατήρηση της ισχυρής εθνικής ασφάλειας».