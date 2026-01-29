ΗΠΑ: Το εμπορικό έλλειμμα κατέγραψε τη μεγαλύτερη διεύρυνση των τελευταίων 34 ετών για τον Νοέμβριο

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά τον Νοέμβριο του 2025 εμφάνισε τη μεγαλύτερη «τρύπα» των τελευταίων 34 ετών για τον εν λόγω μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 56,8 δισ. δολάρια έναντι 29,4 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία μεταβολή του από τον Μάρτιο του 1992.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν το έλλειμμα να διαμορφωθεί στα 44 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν με καθυστέρηση λόγω του 43ήμερου shutdown στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,0% στα 348,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,6% στα 272,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα κεφαλαιουχικά αγαθά να σημειώνουν άνοδο 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρή άνοδο των εισαγωγών υπολογιστών και ημιαγωγών. Ωστόσο, οι εισαγωγές αξεσουάρ υπολογιστών μειώθηκαν κατά 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εισαγωγές άλλων αγαθών ήταν επίσης οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ωθούμενες από τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις στις εισαγωγές φαρμακευτικών σκευασμάτων, πιθανώς λόγω των αμερικανικών δασμών. Οι εισαγωγές βιομηχανικών προμηθειών μειώθηκαν κατά 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,6% στα 292,1 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,6% στα 185,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση κατά 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια των εξαγωγών βιομηχανικών προμηθειών και υλικών, αντανακλώντας τη μείωση του μη νομισματικού χρυσού, άλλων πολύτιμων μετάλλων καθώς και του αργού πετρελαίου, το οποίο μειώθηκε κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, εν μέσω της μείωσης των αποστολών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών αυξήθηκε κατά 47,3% στα 86,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν, ενώ οι εξαγωγές στην κατηγορία αυτή ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος τον Νοέμβριο ενδέχεται να μετριάσει τις προσδοκίες των οικονομολόγων ότι το εμπόριο θα δώσει άλλη μια μεγάλη ώθηση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το τέταρτο τρίμηνο.