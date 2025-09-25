ΗΠΑ: «Ανάβει πράσινο» για νέους δασμούς σε ρομποτική, ιατρικές συσκευές και βιομηχανικά μηχανήματα

Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα αναφορικά με τις εισαγωγές προϊόντων ρομποτικής, βιομηχανικών μηχανημάτων και ιατρικών συσκευών, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για νέους δασμούς και να αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές, τα νοσοκομεία και τους κατασκευαστές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNBC, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η έρευνα, που ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου, θα αξιολογήσει, εάν οι εν λόγω εισαγωγές απειλούν την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, στον κατάλογο των ειδών που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με υψηλότερους δασμούς περιλαμβάνεται εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως χειρουργικές μάσκες, αναπνευστήρες N95, γάντια και άλλα ιατρικά αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων συρίγγων, βελόνων και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Παράλληλα, επεκτείνονται οι δασμοί σε εισαγόμενο ιατρικό εξοπλισμό, όπως αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομειακά κρεβάτια και διαγνωστικές και θεραπευτικές συσκευές, όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης και καρδιακές βαλβίδες.

Το υπουργείο ζητά από τις εταιρείες να υποβάλουν σχόλια σχετικά με την προβλεπόμενη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα και το κατά πόσον η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει την τοπική ζήτηση, καθώς και σχετικά με τον ρόλο των αλυσίδων εφοδιασμού του εξωτερικού.

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σχετικά με τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, ημιαγωγών και εξαρτημάτων τσιπ, όπως δίσκοι πυριτίου, εξοπλισμός κατασκευής τσιπ και συναφή προϊόντα, αντανακλώντας τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον σχετικά με την εξάρτηση από αλυσίδες εφοδιασμού του εξωτερικού.

Οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το Μεξικό και την Κίνα για τα μηχανήματα, με τις εισαγωγές από τις δύο χώρες να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 18% και το 17% των συνολικών αγορών μηχανημάτων των ΗΠΑ το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να είναι από τις πιο πληγείσες από τους πρόσφατους πιθανούς δασμούς, καθώς αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη ζήτηση για βιομηχανικά ρομπότ — 13.747 εγκαταστάσεις πέρυσι, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής. Τα περισσότερα από αυτά τα ρομπότ ήταν εισαγόμενα, με λίγους κατασκευαστές να παράγουν στις ΗΠΑ, ανέφερε η ομάδα.

Οι πιθανοί δασμοί σε ιατρικές συσκευές και προστατευτικό εξοπλισμό θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τα νοσοκομεία και τους ασθενείς, μειώνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό και περίθαλψη, προειδοποίησαν οι ειδικοί.