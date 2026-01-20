ΗΠΑ: Ακόμα και την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για αντικαταστάτη του Πάουελ στην Fed - Οι 4 υποψήφιοι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε πως η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον νέο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μπορεί να «κλειδώσει» ακόμα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Σε συνέντευξη του στο CNBC, ο Μπέσεντ είπε πως ο πρόεδρος έχει καταλήξει σε 4 βασικούς υποψήφιους και πρόσθεσε πως είχε επαφές και με τους τέσσερις.

«Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία που άρχισε τον Σεπτέμβριο. Υπήρχαν έντεκα πολύ ισχυροί υποψήφιοι. Τώρα έχουμε μείνει σε τέσσερις. Ο πρόεδρος έχει συναντήσει προσωπικά όλους τους υποψηφίους» συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.

Οι τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, ο κυβερνήτης της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο πρώην κυβερνήτης της Fed, Κέβιν Γουόρς, και ο διευθυντής επενδύσεων ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ.

Υπενθυμίζεται πως η θητεία του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, λήγει τον ερχόμενο Μάιο και θεωρείται δεδομένο πως θα πρόκειται να υπάρξει πρόταση του Τραμπ για ανανέωση της θητείας του Πάουελ στην ηγεσία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Ακόμα και πριν ξεκινήσει επίσημα τη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά (τον Ιανουάριο του 2025), ο Τραμπ επέκρινε σκληρά την πολιτική του Πάουελ στην Fed.

Τον τελευταίο χρόνο οι επιθέσεις έχουν ενταθεί, φτάνοντας μέχρι την ποινική έρευνα εις βάρος του Πάουελ για το κόστος χρηματοδότησης των νέων κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

