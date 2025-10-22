Intel: Πολύ μεγάλο project για να αποτύχει

Στο άρθρο μου στις 3 Μαρτίου αναφέρθηκα στην επάνοδο της ξεχασμένης Intel. Ένα στοίχημα αρκετά επίφοβο αλλά έδωσε ένα +90% στην μετοχή και όπως έκλεισα το άρθρο στην Wall Street όλα επιτρέπονται!

Σήμερα η Intel ποντάρει πολλά στο τσιπ 18A και στο εργοστάσιό της στην Αριζόνα, και πιθανώς είναι η τελευταία ευκαιρία να σώσει τα όνειρά της για την επάνοδο στη διεθνή σκηνή. Σύμμαχός της φυσικά η αμερικάνικη κυβέρνηση αλλά και οι συμμετοχές.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρενέβη με υποστήριξη, μετατρέποντας τις προγραμματισμένες επιδοτήσεις της σε επένδυση μετοχικού κεφαλαίου, αποκτώντας μερίδιο 10% στην Intel με τιμή στα 26 δολάρια. Ενώ οι επακόλουθες επενδύσεις από την NVIDIA και την SoftBank ενίσχυσαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη της αγοράς, στέλνοντας την τιμή της μετοχής της Intel σε άνοδο άνω του 46% σε μόλις ένα μήνα.

Το στοίχημα με το νέο εργοστάσιο

Το νέο εργοστάσιο κατασκευής τσιπ αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Intel στο Τσάντλερ της Αριζόνα ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή, σηματοδοτώντας μια τολμηρή προσπάθεια της εταιρείας να ανακτήσει την ηγετική της θέση στην κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών. Ο Kevin O’Buckley, επικεφαλής της Intel Foundry Services, δήλωσε ότι ο κόμβος διεργασίας 18A της εταιρείας αντιπροσωπεύει «την πιο προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών που παράγεται σήμερα στον πλανήτη Γη». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η Intel εξακολουθεί να χρειάζεται να «εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες της». Ο αναλυτής Ben Bajarin προειδοποίησε: «Έρχεται ένα σημείο στο χρόνο όπου πρέπει να αποφασίσουν αν μπορούν να το κάνουν ή όχι».

Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτού του τεράστιου στοιχήματος θα καταστεί σαφής τους επόμενους έξι έως οκτώ μήνες, καθώς βασικοί πελάτες, όπως η Apple, η NVIDIA και η Qualcomm, ολοκληρώνουν τις αξιολογήσεις τους. Το αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών θα καθορίσει την τύχη του αμερικανικού γίγαντα των τσιπ. Εάν η διαδικασία 18A της Intel δεν εντυπωσιάσει, η επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εγχώρια κατασκευή τσιπ θα μπορούσε να καταρρεύσει. Η μονάδα χυτηρίου της Intel χάνει σήμερα περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και έχει καθαρό χρέος 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εγκατάσταση τσιπ 700 στρεμμάτων της Intel στην Αριζόνα θα κοστίσει περισσότερο από το ήμισυ των προβλεπόμενων εσόδων της εταιρείας για το 2024, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι σημείωσαν: «Είναι δύσκολο να αποδώσουμε μεγάλη αξία σε μια επιχείρηση χυτηρίου που χάνει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως».

Intel ^ Tcmc

Για να εξασφαλίσει προπαραγγελίες για την επόμενη γενιά επεξεργαστών 14A, η οποία έχει προγραμματιστεί για κυκλοφορία το 2028, η Intel πρέπει να αποδείξει ότι ο επεξεργαστής 18A μπορεί να κλιμακωθεί σε μαζική παραγωγή. Εάν δεν καταφέρει να προσελκύσει αρκετούς πελάτες, η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να εγκαταλείψει εντελώς τον τεχνολογικό χάρτη πορείας. Όπως παραδέχτηκε ο επικεφαλής του τμήματος χυτηρίων της Intel, παρά τις τεχνολογικές της ανακαλύψεις, η εταιρεία πρέπει ακόμη να «οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τους πελάτες». Καθώς η TSMC διατηρεί κυρίαρχη θέση στην κατασκευή τσιπ υψηλής τεχνολογίας, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Intel μπορεί να έγκειται όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στο να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η διοίκηση ελπίζει ότι οι φορητοί υπολογιστές Panther Lake (18A) και οι διακομιστές Xeon 6+ θα κάνουν το ντεμπούτο τους το 2026, προσφέροντας κέρδη απόδοσης ανά watt που θα μπορούσαν να ανακτήσουν το μερίδιο αγοράς45.

Αξιολογήσεις και στόχοι αναλυτών

Mετά το εργοστάσιο, η αξιολόγηση της Intel έχει βρεθεί σε «Ουδέτερη» από «Πώληση». Η Stacy Rasgon της Bernstein διατηρεί τη διατήρηση, αλλά μειώνει τον 12μηνο στόχο στα 21 δολάρια, επικαλούμενη συγκεχυμένες ανακοινώσεις και συνεχιζόμενη απώλεια μετοχών. Επίσης, οι σημαντικές Υπερβάσεις Κόστους & Καθυστερήσεις τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, δείχνουν ζημίες κοντά στα 13 δισ. δολάρια σε εργοστάσια και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι στόχοι της Wall Street για το 2026 μπορεί να είναι πολύ υψηλοί. Ωστόσο υπάρχει και ο παράγοντας Τραμπ. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να υποστηρίξουν την εγχώρια παραγωγή θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερους πελάτες προς την Intel.

Συμπερασματικά, με την αγορά να αναμένει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου, στις 23 Οκτωβρίου, οποιαδήποτε απόκλιση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις αμφιβολίες. Εάν είναι επαρκές το βήμα για την ανάκαμψη της Intel θα φανεί τους επόμενους μήνες και οι αγορές θα το τιμολογήσουν αντίστοιχα. Η αγορά ανταμείβει την ανανεωμένη εστίαση της εταιρείας στις ΗΠΑ και τις συνεργασίες της με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά απαιτεί απόδειξη εκτέλεσης. Τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια της SoftBank, τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια της Nvidia και ένα μερίδιο 10% της κυβέρνησης των ΗΠΑ παρέχουν μετρητά και αξιοπιστία. Οι υπομονετικοί επενδυτές που είναι άνετοι με την αστάθεια μπορεί να δουν την τρέχουσα υποχώρηση ως ευκαιρία, ενώ οι επενδυτές που αποφεύγουν το ρίσκο μπορεί να περιμένουν απτές βελτιώσεις στην απόδοση. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθήστε την πορεία του εργοστασίου και τα σχόλια για τα κέρδη, που πιθανότατα θα υπαγορεύσουν το επόμενο σκέλος της πορείας της Intel.

